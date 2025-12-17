السلاح وعمل الجيش.. على طاولة سلام ومسؤولين أميركيين! (الأنباء الكويتية)

كشف مصدر وزاري للأنباء عن أن "اجتماعا عقد قبل فترة قصيرة بين رئيس الحكومة نواف سلام وبعض المسؤولين المعنيين بملف الجنوب، تقدمهم الأميركي في ميشال عيسى وعدد من التقنيين والأمنيين الأميركيين المنخرطين بعمل لجنة الميكانيزم".

وقال: "انتهى الاجتماع إلى ملاحظة الجانب اللبناني حصول اقتناع أميركي إلى حد ما بوجهة نظر ، في ضوء شروحات واضحة للمدى الذي بلغه في عملية سحب السلاح في جنوب الليطاني مع اقتراب إنجازها نهاية السنة".



وأضاف المصدر نفسه: "تكونت قناعة لدى الجانب الأميركي مختلفة نسبيا عن السابق. وأثنى الأميركيون على عمل الجيش اللبناني في الجنوب، مع تأكيدهم على ضرورة مضيه في هذا العمل، وهذا أمر أكد عليه الرئيس نواف سلام خلال الاجتماع".



ولفت المصدر إلى أنه "في الحصيلة رفع الوفد تقريرا إلى الإدارة الأميركية، وهذا ما انعكس لاحقا تبدلا في الموقف الأميركي تجاه "، مضيفا: "إن هناك مساعي أميركية للضغط أكثر على رئيس وزراء من أجل عدم إقدامه على أي ضربة جديدة ضد لبنان".