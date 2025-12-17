الاستحقاق الانتخابي.. بين الرئيس عون وبوصعب

استقبل رئيس الجمهورية في ، المجلس النيابي .



بعد اللقاء أوضح النائب بوصعب أن "الكلام عن تعيين سفراء غير سيمون كرم في لجنة الميكانيزيم هو كلام إعلامي، ولم تحصل أي مطالبة بإضافة أسماء أخرى".



وقال: "عمل رئيس الجمهورية مع لجنة الميكانيزم عبر السفير سيمون كرم مطمئن ومريح، وأكثر من جيّد".



أضاف: "ناقشنا النيابي والعوائق الحالية التي تعترضه، إذ إنّ المناكفات والتحدّي لا يؤدّيان إلى إجراء انتخابات نيابية".



ورأى أنه "لا يمكن إقرار قانون انتخابي من دون توافق سياسي، موضحا أن "هناك توجّها لإعادة فتح المهل، ما يعني تأجيلاً تقنياً للانتخابات في جميع الأحوال".