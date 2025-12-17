"BO2" أول بنك رقمي في لبنان بمحافظ متعددة العملات

وأوضح البنك أن تطبيق BO2 بات يتيح، إلى جانب الدولار الأميركي، فتح محافظ باليورو والجنيه الإسترليني والدولار الكندي والريال السعودي والدرهم الإماراتي والليرة ، مع إمكانية التحويل الفوري بين العملات وبأسعار تفضيلية آنية، من دون أي رسوم على العمليات العابرة للحدود أو هوامش صرف إضافية.

وأشار إلى أن التطبيق BO2 يحدد تلقائياً عملة عملية الدفع ويخصم المبلغ من المحفظة المناسبة، وفي حال عدم كفاية الرصيد، يتم تحويل المبلغ المطلوب فوراً من محفظة الدولار الأميركي، بما يضمن استمرارية عمليات الدفع من دون انقطاع.

وفي هذا السياق، قالت نائبة ورئيسة الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة بنك بيبلوس، جومانا ، إن هذه الخطوة تعكس البنك بالابتكار وتلبية الاحتياجات المتغيرة للعملاء، لافتة إلى أن المحافظ المتعددة تتيح مرونة وتحكماً أكبر بالأموال داخل وخارجه.

ويستهدف هذا الإطلاق المسافرين والطلاب في الخارج والمتسوقين عبر الإنترنت، في إطار تعزيز الخدمات المصرفية الرقمية العابرة للحدود.



