جعجع: الساكت عن الخطأ شيطان أخرس

كتب " اللبنانية" على حسابه عبر منصة "إكس":

إنّ كلّ نائب يحضر جلسة يكون، عن قصد أو عن غير قصد، قد أعطى شيكًا على بياض لممارساته في المجلس". وختم: "إنّ الساكت عن الخطأ شيطان أخرس".