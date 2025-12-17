الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

جعجع: الساكت عن الخطأ شيطان أخرس

2025-12-17 | 11:11
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
جعجع: الساكت عن الخطأ شيطان أخرس
جعجع: الساكت عن الخطأ شيطان أخرس

كتب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على حسابه عبر منصة "إكس":

إنّ كلّ نائب يحضر جلسة الغد يكون، عن قصد أو عن غير قصد، قد أعطى الرئيس بري شيكًا على بياض لممارساته في المجلس". وختم: "إنّ الساكت عن الخطأ شيطان أخرس".
مقالات ذات صلة
جعجع: الساكت عن الخطأ شيطان أخرس

محليات

سمير جعجع

نبيه بري

مجلس لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
نبرة نعيم قاسم.. ما علاقة "الميكانيزم"؟ (أسرار النهار)
هيئة البث الإسرائيلية: حزب الله يقلص وجوده العسكري جنوب نهر الليطاني

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

اخترنا لك
بعد الجدل حول إسمه.. الشيخ خلدون عريمط يوضّح
15:09
بياع مناصب وهمية.. هكذا خدع "أبو عمر" سياسيين لبنانيين (تقرير)
14:28
فوز تحالف المردة وفريد الخازن والان عون والمستقلين بوجه التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وحركة أمل في إنتخبات نقابة موظفي كازينو لبنان
13:39
اجواء ميلادية في مطار بيروت. التفاصيل مع مراسل الجديد
13:27
مصادر سياسية للجديد: المطلب الفرنسي لنزع ذريعة اسرئيل واضح وهو انتقال الجيش من موقع المصرّح إلى موقع الموثق لكل عملياته في الجنوب
13:02
مصادر سياسية وصفت اجتماع قائد الجيش مع اورتاغوس ولودريان والأمير يزيد بن فرحان: ميكانيزم ولكن بدرجة أعلى أو بتوصيف أدق "لقاء صف أول"
13:02
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025