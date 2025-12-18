عاجل
مراسلة الجديد: إخلاء سبيل كريم سلام شقيق وزير الاقتصاد السابق أمين سلام مقابل كفالة مالية قيمتها ٩ مليار ليرة لبنانية
مراسلة الجديد: إخلاء سبيل كريم سلام شقيق وزير الاقتصاد السابق أمين سلام مقابل كفالة مالية قيمتها ٩ مليار ليرة لبنانية
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
يقال
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
20
o
البقاع
12
o
الجنوب
18
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
يقال
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
08:48
جلسة الخميس النيابية.. هل يطير النصاب؟ (فيديو)
2025-12-17
فجوة لبنان المالية.. ماذا ينتظركم؟ ( فيديو )
2025-12-17
بحر أحمر!
2025-12-17
من الاكتئاب إلى الصرع… العلم يحذّر!
2025-12-16
الجديد تكشف كيف تم تزوير عقود أساتذة في الجامعة اللبناية.. وشهادة دكتورة
محليات
"ممولة من رامي مخلوف".. دمشق ممتعضة من قنوات ومنصّات إعلامية تُبثّ من لبنان
2025-12-18 | 00:39
A-
A+
"ممولة من رامي مخلوف".. دمشق ممتعضة من قنوات ومنصّات إعلامية تُبثّ من لبنان
جاء في أسرار
نداء الوطن
:
كشفت مصادر
أمنية
سورية
عن امتعاض رسمي لدى الحكومة
السورية
على خلفية السماح ببث قنوات ومنصّات إعلامية من داخل
لبنان
ممولة من
رامي مخلوف
، تعمل على شن حملات إعلامية موجّهة ضد
الرئيس أحمد
الشرع
وحكومة
دمشق
.
مقالات ذات صلة
سانا: الاعتداء على دمشق كان بصواريخ أطلقت من منصة متحركة
القناة 12: المجلس الوزاري المصغر يجتمع مساء اليوم على خلفية ترميم حزب الله قدراته العسكرية
رامي صبري يستعيد ذكرياته مع شيرين عبد الوهاب:" لسه الصوت رقم واحد"
"ممولة من رامي مخلوف".. دمشق ممتعضة من قنوات ومنصّات إعلامية تُبثّ من لبنان
محليات
سوريا
لبنان
العودة الى الأعلى
رسالة اغترابية إلى بري: حق الاقتراع أولاً
موقف مصري عالي السقف تجاه "حزب الله" (الأنباء الالكترونية)
اقرأ ايضا في محليات
07:08
الجيش يضرب شبكات التهريب ويلاحق المخالفين في البقاع
صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:
07:08
الجيش يضرب شبكات التهريب ويلاحق المخالفين في البقاع
صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:
06:54
مراسلة الجديد: إخلاء سبيل كريم سلام شقيق وزير الاقتصاد السابق أمين سلام مقابل كفالة مالية قيمتها ٩ مليار ليرة لبنانية
06:54
مراسلة الجديد: إخلاء سبيل كريم سلام شقيق وزير الاقتصاد السابق أمين سلام مقابل كفالة مالية قيمتها ٩ مليار ليرة لبنانية
06:51
مراسل الجديد: قوة كبيرة مدعومة بآليات عسكرية وبمؤازرة مخابرات البقاع تداهم منازل مطلوبين في بلدة حورتعلا شرقي بعلبك وتنفّذ عمليات تفتيش بحثًا عن ممنوعات
06:51
مراسل الجديد: قوة كبيرة مدعومة بآليات عسكرية وبمؤازرة مخابرات البقاع تداهم منازل مطلوبين في بلدة حورتعلا شرقي بعلبك وتنفّذ عمليات تفتيش بحثًا عن ممنوعات
يحدث الآن
عربي و دولي
07:03
صبرنا بدأ ينفد..رسالة تركية لـ"قسد"
محليات
06:54
مراسلة الجديد: إخلاء سبيل كريم سلام شقيق وزير الاقتصاد السابق أمين سلام مقابل كفالة مالية قيمتها ٩ مليار ليرة لبنانية
محليات
06:51
مراسل الجديد: قوة كبيرة مدعومة بآليات عسكرية وبمؤازرة مخابرات البقاع تداهم منازل مطلوبين في بلدة حورتعلا شرقي بعلبك وتنفّذ عمليات تفتيش بحثًا عن ممنوعات
اخترنا لك
الجيش يضرب شبكات التهريب ويلاحق المخالفين في البقاع
07:08
مراسلة الجديد: إخلاء سبيل كريم سلام شقيق وزير الاقتصاد السابق أمين سلام مقابل كفالة مالية قيمتها ٩ مليار ليرة لبنانية
06:54
مراسل الجديد: قوة كبيرة مدعومة بآليات عسكرية وبمؤازرة مخابرات البقاع تداهم منازل مطلوبين في بلدة حورتعلا شرقي بعلبك وتنفّذ عمليات تفتيش بحثًا عن ممنوعات
06:51
المودعون يحذّرون: قانون الفجوة المالية لن يمرّ
06:33
باسيل:كل ما يحصل في موضوع المغتربين هدفه تطيير حقهم في الاقتراع والغاء الانتخابات
06:11
باسيل : اعترضنا على قانون إعادة الإعمار لأن الدولة تقترض من جديد من دون خطة ونحن ضدّ موضوع قانون استقلالية القضاء وسنطعن به
06:10
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
06:51
مراسل الجديد: قوة كبيرة مدعومة بآليات عسكرية وبمؤازرة مخابرات البقاع تداهم منازل مطلوبين في بلدة حورتعلا شرقي بعلبك وتنفّذ عمليات تفتيش بحثًا عن ممنوعات
2025-10-23
بين المواقف المحرجة والتصريحات الجريئة.. جيني اسبر ومجموعة من المؤثرين في حلقة جديدة من "المؤثر الحقيقي"
2025-12-13
الشيخ قاسم: حتى لو أطبقت السماء على الأرض لن يُنزع السلاح تحقيقا لهدف “اسرائيل” ولو اجتمعت الدنيا بحربها على لبنان
2025-12-14
"جود" بديلاً لـ القرض الحسن؟! (الشرق الأوسط)
2025-12-07
غمرة لـ "براك"! (فيديو)
2025-12-14
هجوم سيدني.. ايران تُندد!
بالفيديو
بالفيديو
13:23
مقدمة النشرة المسائية 17-12-2025
2025-12-16
نادين نسيب نجيم : من دون ما اقصد صرت مصدر الهام وانا صرت بعصر I don’t care
2025-12-16
مقدمة النشرة المسائية 16-12-2025
2025-12-16
مارلا عوض تقبل تحدي الجمهور وتكشف سر جمالها: "فيلتر"
2025-12-15
مقدمة النشرة المسائية 15-12-2025
2025-12-14
ماذا سيحمل سيمون كرم خلال الاجتماع المقبل للميكانيزم؟ غسان حجار يكشف
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
15:09
بعد الجدل حول إسمه.. الشيخ خلدون عريمط يوضّح
محليات
15:09
بعد الجدل حول إسمه.. الشيخ خلدون عريمط يوضّح
خاص الجديد
14:28
بياع مناصب وهمية.. هكذا خدع "أبو عمر" سياسيين لبنانيين (تقرير)
خاص الجديد
14:28
بياع مناصب وهمية.. هكذا خدع "أبو عمر" سياسيين لبنانيين (تقرير)
خاص الجديد
08:48
جلسة الخميس النيابية.. هل يطير النصاب؟ (فيديو)
خاص الجديد
08:48
جلسة الخميس النيابية.. هل يطير النصاب؟ (فيديو)
محليات
13:39
فوز تحالف المردة وفريد الخازن والان عون والمستقلين بوجه التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وحركة أمل في إنتخبات نقابة موظفي كازينو لبنان
محليات
13:39
فوز تحالف المردة وفريد الخازن والان عون والمستقلين بوجه التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وحركة أمل في إنتخبات نقابة موظفي كازينو لبنان
عربي و دولي
15:35
القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو أبلغ برّاك أنه سيعين مفاوضا جديدا لإنجاز الاتفاق مع سوريا
عربي و دولي
15:35
القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو أبلغ برّاك أنه سيعين مفاوضا جديدا لإنجاز الاتفاق مع سوريا
فن
11:26
بعد اتهام زوجها..تفاصيل جديدة تكشف حول وفاة نيفين مندور واسرتها تحسم الجدل
فن
11:26
بعد اتهام زوجها..تفاصيل جديدة تكشف حول وفاة نيفين مندور واسرتها تحسم الجدل
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
يقال
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025