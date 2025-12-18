الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

"ممولة من رامي مخلوف".. دمشق ممتعضة من قنوات ومنصّات إعلامية تُبثّ من لبنان

2025-12-18 | 00:39
"ممولة من رامي مخلوف".. دمشق ممتعضة من قنوات ومنصّات إعلامية تُبثّ من لبنان
"ممولة من رامي مخلوف".. دمشق ممتعضة من قنوات ومنصّات إعلامية تُبثّ من لبنان

جاء في أسرار نداء الوطن:

كشفت مصادر أمنية سورية عن امتعاض رسمي لدى الحكومة السورية على خلفية السماح ببث قنوات ومنصّات إعلامية من داخل لبنان ممولة من رامي مخلوف، تعمل على شن حملات إعلامية موجّهة ضد الرئيس أحمد الشرع وحكومة دمشق.
"ممولة من رامي مخلوف".. دمشق ممتعضة من قنوات ومنصّات إعلامية تُبثّ من لبنان

محليات

سوريا

لبنان

