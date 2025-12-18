دير القمر تلبس ثياب العيد وتطلق القرية الميلادية وتضيء شجرة الميلاد في احتفال جامع

تُنظّم بلدية دير ، بدعم من مؤسسة ، مساء الجمعة الواقع في 19 الأول 2025، حفلاً احتفالياً لمناسبة افتتاح القرية الميلادية في البلدة، يتخلله إضاءة شجرة الميلاد، وزيارة مغارة الطفل يسوع، وذلك عند الساعة 7:30 مساءً في داني شمعون.

ويتخلل الحفل لرئيس البلدية الدكتور ناجي جرمانوس ومن ثم كلمة لرئيسة لجنة المهرجانات السيدة كريستين حنين، يليهما ريسيتال ميلادي يعبّر عن معاني ، إضافة إلى رسالة محبة وسلام تحييها جوقة "سيدة التلة" بقيادة الأستاذ شربل الجدري، في أجواء احتفالية تعبّر عن روح الميلاد وقيمه الإنسانية.

وتدعو بلدية دير الأهالي والزوار إلى المشاركة في هذا المميّز، والاستمتاع بأجواء الفرح والمجد التي ستعمّ الساحة، حيث تتضمن القرية الميلادية أجنحة للزينة، ترانيم ميلادية، وأنشطة ترفيهية تناسب جميع الأعمار.

وتستمر فعاليات القرية الميلادية لغاية 28 الأول 2025، يومياً من الساعة الرابعة بعد الظهر حتى منتصف الليل، ما يتيح للزوّار فرصة عيش أجواء الميلاد في واحدة من أجمل البلدات التراثية.

ويأتي هذا الحدث بالتعاون مع Tribe Events Management في إطار إحياء التقاليد الميلادية في دير القمر.