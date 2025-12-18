هيكل في فرنسا: جهود كبيرة يبذلها الجيش لضمان أمن لبنان

في المقابل، شكر العماد هيكل الجنرال Mandon والسلطات على المبادرات المستمرة لدعم والجيش، في ظل المرحلة الاستثنائية الراهنة، لافتًا إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها الجيش لضمان أمن لبنان واستقراره، وتطبيق المرحلة الأولى من خطته في ضمن الجدول المحدد لها.