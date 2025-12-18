عاجل
معلومات الجديد: دائرة المسافرين في جمارك المطار تضبط شحنة من 90 مسدس "غلوك" أثناء محاولة تهريبها مفككة بالحقائب
معلومات الجديد: دائرة المسافرين في جمارك المطار تضبط شحنة من 90 مسدس "غلوك" أثناء محاولة تهريبها مفككة بالحقائب
الحسّابة تحسب عشاء الميلاد... في النشرة المسائية بعد قليل
الحسّابة تحسب عشاء الميلاد... في النشرة المسائية بعد قليل
البحث
الجديد
10:38
هدف تاريخي.. في نهائي كأس العرب - شاهد الفيديو
09:08
إقتراع المغتربين.. "طار وطار"؟ | شاهد الفيديو
08:54
امطار غير مسبوقة تغمر الدوحة (فيديو)
2025-12-17
جلسة الخميس النيابية.. هل يطير النصاب؟ (فيديو)
2025-12-17
فجوة لبنان المالية.. ماذا ينتظركم؟ ( فيديو )
محليات
هيكل في فرنسا: جهود كبيرة يبذلها الجيش لضمان أمن لبنان
2025-12-18 | 09:32
A-
A+
هيكل في فرنسا: جهود كبيرة يبذلها الجيش لضمان أمن لبنان
زار
قائد الجيش
العماد
رودولف هيكل
فرنسا
بتاريخَي 17 و18 /12 /2025، حيث التقى نظيره الفرنسي، رئيس أركان الجيوش
الفرنسية
الجنرال Fabien Mandon، وتناول معه سبل تعزيز التعاون بين جيشَي البلدَين، لا سيما في مجال تعزيز قدرات
المؤسسة العسكرية
والتدريب المشترَك.
وخلال اللقاء شدد الجنرال Mandon على أهمية دعم الجيش للحفاظ على أمن
لبنان
وسيادته واستقراره.
في المقابل، شكر العماد هيكل الجنرال Mandon والسلطات
الفرنسية
على المبادرات المستمرة لدعم
لبنان
والجيش، في ظل المرحلة الاستثنائية الراهنة، لافتًا إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها الجيش لضمان أمن لبنان واستقراره، وتطبيق المرحلة الأولى من خطته في
منطقة جنوب الليطاني
ضمن الجدول
الزمني
المحدد لها.
هيكل في فرنسا: جهود كبيرة يبذلها الجيش لضمان أمن لبنان
محليات
قائد الجيش
فرنسا
الجيش اللبناني
لبنان في دائرة الخطر.. الجيش تحت المراقبة؟ (الشرق الاوسط)
بعد الجدل حول إسمه.. الشيخ خلدون عريمط يوضّح
