هجرة المسيحيين تتزايد… وخدمة العلم تعود إلى الواجهة (الديار)

جاء في صحيفة :

مع تزايد هجرة المسيحي إلى الخارج، واستمرار الاحجام عن التطوع في صفوف الجيش والقوى الأمنية، رغم الضغوط المتعددة التي تمارسها بعض مؤسسات الكنيسة، بدأت آثار هذا الواقع تظهر بشكل واضح على التوازن الطائفي داخل والعسكرية.



كشفت مصادر لـ" " أن لجنة عسكرية شكلتها وزارة شارفت على الانتهاء من إعداد تقرير مفصل، يتضمن توصيات للجهات المعنية المختصة، تهدف إلى إعادة تفعيل قانون خدمة الإلزامية وفق أسس ومعايير تتلاءم مع الواقع الحالي.



وتركز التوصيات على هدفين رئيسيين: الأول، سد الفجوة الناتجة عن الاحجام المسيحي عن الانضمام إلى المؤسسات العسكرية والأمنية، والثاني، تأمين العدد الكافي من العناصر المطلوبة للجيش لأداء مهامه المتعددة، في ظل النقص المتفاقم نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة والضغوط الاجتماعية.



ويأمل المسؤولون أن تساهم هذه التوصيات في تعزيز قدرة الجيش على القيام بدوره الوطني، وفي الوقت نفسه على التوازن الطائفي داخل والعسكرية، بما يعكس التنوع المجتمعي ويحافظ على الاستقرار الداخلي.