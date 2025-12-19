اجتماع "الميكانيزم" اليوم.. فهل يُضبط الايقاع؟ (الانباء الكويتية)

وبحسب المصدر "يولي الجانب اللبناني أهمية لما سيحمله الطرح الإسرائيلي
إلى طاولة الاجتماع، سواء لجهة مضمونه أو سقوفه السياسية والأمنية، إذ إن أي تقدم يبقى رهنا بمدى جدية هذا الطرح واستعداده للاستجابة للمطالب اللبنانية
، ولاسيما في ما يتعلق بوقف الاعتداءات المتكررة".
وأضاف المصدر "تفيد المؤشرات الديبلوماسية بأن المناخ الأميركي المحيط بالاجتماع يتسم بإيجابية يمكن البناء عليها، مع توجه واضح لدى واشنطن
للضغط في اتجاه نقاش جدي ومثمر، ومنع تكرار سيناريوهات تضييع الوقت أو الاكتفاء بتبادل المواقف العامة، وهو ما يعول عليه لبنان
لدفع المسار التفاوضي نحو مزيد من الفعالية".
وختم بالتأكيد على "أن لبنان يدخل اجتماع اليوم
وهو على بينة من دقة المرحلة والتوازنات، لكنه في المقابل يراهن على حسن
الإعداد ووحدة الموقف ووضوح الأهداف، لتحويل هذا الاجتماع إلى بداية مسار تفاوضي فعلي يحد من التصعيد، ويفتح الباب أمام مقاربة شاملة ومستدامة لمعالجة الملفات العالقة".