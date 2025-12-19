أسعار المحروقات… نقابة المحطات تصدر جدولًا جديدًا

أصدرت نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان جدولًا جديدًا لأسعار المحروقات، وجاءت الأسعار كالتالي:



95: 1408.000 (-25000)

98: 1448.000 (-25000)

DL: 1297.000 (-27000)

Gz: 1169.000 (00000)

