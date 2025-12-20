الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
يُقال
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

قبطان روسوس يكشف للمرة الاولى ما لم يقله "إيغور" للبيطار

2025-12-20 | 16:41
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
قبطان روسوس يكشف للمرة الاولى ما لم يقله &quot;إيغور&quot; للبيطار
قبطان روسوس يكشف للمرة الاولى ما لم يقله "إيغور" للبيطار

في تطور لافت في ملف قضية انفجار مرفأ بيروت كشف قبطان السفينة "روسوس" بوريس بروكوشيف للمرة الاولى بحديث مع قناة المشهد تفاصيل رحلة شحنة نيترات الامونيوم و قال أنه أبلغ السلطات الرسمية في مرفأ بيروت صراحةً بأن تخزين هذه الشحنة يشكل خطرًا كبيرًا، مشيراً إلى أن التوقف في بيروت كان اضطرارياً لأن الشحنة بدأت تشكل خطراً على سلامة السفينة نفسها وحول الوجهة الاصلية للسفينة قال أنها كانت متجهة أصلاً إلى موزمبيق ولم تكن تقصد بيروت كوجهة نهائية.

وأوضح بروكوشيف الذي كان يتحدث من مدينة سوشي الروسية ان الجهات الرسمية في بيروت هي من قامت بتفريغ الشحنة، مبديا استغرابه الشديد من إفراغها في (عنبر) داخل المرفأ بدلاً من وضعها على عربات شحن لنقلها إلى خارج المرفأ فوراً. محملا المسؤولية القانونية والأخلاقية بالدرجة الأولى على من احتفظ بهذه المواد الخطرة وخزّنها طوال السنوات الست ومستغربا سر احتفاظ السلطات بها طوال هذه المدة واستنكر محاولات الزج باسمه أو تحميله مسؤولية الانفجار، قائلاً: "لم يشرح لي أحد ما هي علاقتي بانفجار المرفأ أو ما هي مسؤوليتي ولماذا لا يزال اسمي مدرجا على لوائح الانتربول.
 وكان المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار قد توجه مؤخرا الى بلغاريا دون ان يتمكّن من استجواب مالك الباخرة روسوس إيغور غريتشوشكين، إذ رفض الأخير الإجابة على أسئلة القاضي البيطار كليًّا، ولم يُدْلِ بإفادته وقال غريتشوشكين إنّه يكتفي بالإفادة التي أدلى بها لشعبة المعلومات في قبرص ولن يُدليَ بغيرها.
 
مقالات ذات صلة
قبطان روسوس يكشف للمرة الاولى ما لم يقله "إيغور" للبيطار

محليات

انفجار بيروت

روسوس

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الراعي في طرابلس: كفانا حروبًا… ولنعش في سلام
البستاني يرفض قانون استرداد الودائع

اقرأ ايضا في محليات

مطلوب خطير في قبضة القوى الأمنية (صورة)
03:05

مطلوب خطير في قبضة القوى الأمنية (صورة)

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّةفي بيانٍ أنه:

03:05

مطلوب خطير في قبضة القوى الأمنية (صورة)

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّةفي بيانٍ أنه:

النبطية تضيء شجرة الميلاد..وقبيسي: شعارات داخلية تخدم إسرائيل
02:55

النبطية تضيء شجرة الميلاد..وقبيسي: شعارات داخلية تخدم إسرائيل

أكد النائب هاني قبيسي أن الاستحقاق الانتخابي المقبل يشكّل محطة نضالية إلى جانب الشهداء ودفاعًا عن الوطن، ليبقى عزيزًا سيدًا حرًا مستقلًا، رافضًا أي خضوع لسياسات أو شروط تفرضها إسرائيل أو قوى خارجية.

02:55

النبطية تضيء شجرة الميلاد..وقبيسي: شعارات داخلية تخدم إسرائيل

أكد النائب هاني قبيسي أن الاستحقاق الانتخابي المقبل يشكّل محطة نضالية إلى جانب الشهداء ودفاعًا عن الوطن، ليبقى عزيزًا سيدًا حرًا مستقلًا، رافضًا أي خضوع لسياسات أو شروط تفرضها إسرائيل أو قوى خارجية.

يحدث الآن

اخترنا لك
مطلوب خطير في قبضة القوى الأمنية (صورة)
03:05
النبطية تضيء شجرة الميلاد..وقبيسي: شعارات داخلية تخدم إسرائيل
02:55
غداً.. الأنظار إلى القصر الجمهوري! (الأنباء الكويتية)
02:02
نوايا إسرائيلية مقلقة رغم إيجابية لبنان! (الأنباء الإلكترونية)
01:51
ما بعد مرحلة "السلاح" الأولى.. سلام: هذا ما سيحصل
01:34
عملية وشيكة في لبنان.. تل أبيب تحذر: "لن نسمح"
16:12
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
يُقال
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025