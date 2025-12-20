قبطان روسوس يكشف للمرة الاولى ما لم يقله "إيغور" للبيطار

في تطور لافت في ملف قضية انفجار مرفأ كشف قبطان السفينة "روسوس" بوريس بروكوشيف للمرة الاولى بحديث مع المشهد تفاصيل رحلة شحنة نيترات الامونيوم و قال أنه أبلغ السلطات الرسمية في مرفأ بيروت صراحةً بأن تخزين هذه الشحنة يشكل خطرًا كبيرًا، مشيراً إلى أن التوقف في بيروت كان اضطرارياً لأن الشحنة بدأت تشكل خطراً على السفينة نفسها وحول الوجهة الاصلية للسفينة قال أنها كانت متجهة أصلاً إلى موزمبيق ولم تكن تقصد بيروت كوجهة نهائية.

وأوضح بروكوشيف الذي كان يتحدث من مدينة سوشي الروسية ان في هي من قامت بتفريغ الشحنة، مبديا استغرابه الشديد من إفراغها في (عنبر) داخل المرفأ بدلاً من وضعها على عربات شحن لنقلها إلى خارج المرفأ فوراً. محملا المسؤولية القانونية والأخلاقية بالدرجة الأولى على من احتفظ بهذه المواد الخطرة وخزّنها طوال السنوات ومستغربا سر احتفاظ السلطات بها طوال هذه المدة واستنكر محاولات الزج باسمه أو تحميله مسؤولية الانفجار، قائلاً: "لم يشرح لي أحد ما هي علاقتي بانفجار المرفأ أو ما هي مسؤوليتي ولماذا لا يزال اسمي مدرجا على لوائح الانتربول.

وكان المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي قد توجه مؤخرا الى بلغاريا دون ان يتمكّن من استجواب مالك الباخرة روسوس إيغور غريتشوشكين، إذ رفض الأخير الإجابة على أسئلة القاضي كليًّا، ولم يُدْلِ بإفادته وقال غريتشوشكين إنّه يكتفي بالإفادة التي أدلى بها لشعبة المعلومات في ولن يُدليَ بغيرها.