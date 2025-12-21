الأخبار
النبطية تضيء شجرة الميلاد..وقبيسي: شعارات داخلية تخدم إسرائيل

2025-12-21 | 02:55
النبطية تضيء شجرة الميلاد..وقبيسي: شعارات داخلية تخدم إسرائيل
النبطية تضيء شجرة الميلاد..وقبيسي: شعارات داخلية تخدم إسرائيل

أكد النائب هاني قبيسي أن الاستحقاق الانتخابي المقبل يشكّل محطة نضالية إلى جانب الشهداء ودفاعًا عن الوطن، ليبقى عزيزًا سيدًا حرًا مستقلًا، رافضًا أي خضوع لسياسات أو شروط تفرضها إسرائيل أو قوى خارجية.

كلام قبيسي جاء خلال احتفال إضاءة شجرة الميلاد قرب تمثال العالم حسن كامل الصباح عند المدخل الشمالي لمدينة النبطية، حيث اعتبر أن إضاءة الشجرة هي فعل إيمان ومحبة بنبي من أنبياء الله، ورسالة محبة من النبطية إلى جميع اللبنانيين والمنطقة بأسرها، مؤكدًا أن من يحمل هذه العقيدة يحمل القيم والمبادئ والأخلاق، ويرفض سياسات التفرقة والانقسام.
وفي كلمة ألقاها خلال حفل تأبيني في بلدة يحمر الشقيف – النبطية، أعرب قبيسي عن استغرابه لرفع العدو الإسرائيلي وبعض الأحزاب اللبنانية الشعار نفسه، متسائلًا كيف ينطق بعض الزعماء بلسان العدو، في محاولة لزرع الفرقة والانقسام داخل الوطن.
وشدد على أن الدولة ومؤسساتها لا يمكن أن تكون يومًا في موقع واحد مع العدو، معتبرًا أنه لا يجوز للحكومة أو المجلس النيابي أو رئاسة الجمهورية رفع شعارات تخدم المشروع الإسرائيلي.
النبطية تضيء شجرة الميلاد..وقبيسي: شعارات داخلية تخدم إسرائيل

محليات

لبنان

النطية

عيد الميلاد

هاني قبيسي

