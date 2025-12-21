النبطية تضيء شجرة الميلاد..وقبيسي: شعارات داخلية تخدم إسرائيل

أكد النائب هاني قبيسي أن الاستحقاق الانتخابي المقبل يشكّل محطة نضالية إلى جانب الشهداء ودفاعًا عن الوطن، ليبقى عزيزًا سيدًا حرًا مستقلًا، رافضًا أي خضوع لسياسات أو شروط تفرضها أو قوى خارجية.





كلام قبيسي جاء خلال احتفال إضاءة شجرة الميلاد قرب تمثال حسن كامل الصباح عند المدخل لمدينة النبطية، حيث اعتبر أن إضاءة الشجرة هي فعل ومحبة بنبي من أنبياء ، ورسالة محبة من النبطية إلى جميع اللبنانيين والمنطقة بأسرها، مؤكدًا أن من يحمل هذه العقيدة يحمل القيم والمبادئ والأخلاق، ويرفض سياسات التفرقة والانقسام.

وفي ألقاها خلال حفل تأبيني في بلدة يحمر الشقيف – النبطية، أعرب قبيسي عن استغرابه لرفع وبعض الأحزاب الشعار نفسه، متسائلًا كيف ينطق بعض الزعماء بلسان العدو، في محاولة لزرع الفرقة والانقسام داخل الوطن.

وشدد على أن الدولة ومؤسساتها لا يمكن أن تكون يومًا في موقع واحد مع العدو، معتبرًا أنه لا يجوز للحكومة أو المجلس النيابي أو رئاسة الجمهورية رفع شعارات تخدم المشروع الإسرائيلي.