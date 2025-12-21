النبطية تضيء شجرة الميلاد..وقبيسي: شعارات داخلية تخدم إسرائيل

كلام قبيسي جاء خلال احتفال إضاءة شجرة الميلاد قرب تمثال العالم
حسن كامل الصباح عند المدخل الشمالي
لمدينة النبطية، حيث اعتبر أن إضاءة الشجرة هي فعل إيمان
ومحبة بنبي من أنبياء الله
، ورسالة محبة من النبطية إلى جميع اللبنانيين والمنطقة بأسرها، مؤكدًا أن من يحمل هذه العقيدة يحمل القيم والمبادئ والأخلاق، ويرفض سياسات التفرقة والانقسام.
وفي كلمة
ألقاها خلال حفل تأبيني في بلدة يحمر الشقيف – النبطية، أعرب قبيسي عن استغرابه لرفع العدو الإسرائيلي
وبعض الأحزاب اللبنانية
الشعار نفسه، متسائلًا كيف ينطق بعض الزعماء بلسان العدو، في محاولة لزرع الفرقة والانقسام داخل الوطن.
وشدد على أن الدولة ومؤسساتها لا يمكن أن تكون يومًا في موقع واحد مع العدو، معتبرًا أنه لا يجوز للحكومة أو المجلس النيابي أو رئاسة الجمهورية رفع شعارات تخدم المشروع الإسرائيلي.