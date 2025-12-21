مطلوب خطير في قبضة القوى الأمنية (صورة)

"في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الدّاخلي لتوقيف المطلوبين للقضاء بمختلف الجرائم على كامل الأراضي اللّبنانية.

بتاريخ 17-12-2025 توافرت معلومات لدى مفرزة القضائيّة عن وجود أحد المطلوبين الخطيرين في محلّة في عكّار، ويُدعى: ص. س. (مواليد عام 1997، لبناني) بحقّه 27 مذكّرة توقيف بجرائم سرقة، وإطلاق نار، وتسبّب بوفاة، وسرقة كابلات عائدة لمؤسّسة ، وسرقة أسلاك كهربائية.

بنتيجة المتابعة، توجّهت قوّة من المفرزة إلى المحلّة المذكورة، وداهمت منزله. وخلال عملية المداهمة حاول الفرار، فلاحقته العناصر وحصل تبادل لإطلاق نار، وتمكّنت من إلقاء القبض عليه من دون أن يصاب أحد بأذى.

أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع القطعة المعنيّة، بناءً على إشارة المُختصّ".