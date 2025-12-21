فياض محذّرًا: منحدر خطير يصعب تلافي نتائجه الكارثية

وخلال احتفال تكريمي أُقيم في بلدة طيردبا، قال فياض إن تحوّل لجنة "الميكانيزم" إلى إطار لمناقشة هذه يشكّل انحرافًا خطيرًا عن القرار الدولي 1701 وإعلان وقف إطلاق النار الصادر في 27 تشرين الثاني 2024، موضحًا أن هذا المسار يجرّ إلى منحدر بالغ الخطورة يصعب تلافي نتائجه الكارثية، ويضع الإطار التفاوضي ضمن سياق الشروط والمطالب ، بما يجعل الخروج منها أمرًا بالغ التعقيد.

وجدّد فياض تحذيره من تجاوز صلاحيات لجنة "الميكانيزم" البحث في القضايا المحددة، وفي مقدّمها الانسحاب من المواقع المحتلة، ووقف الأعمال العدائية، وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين، إلى أي ملفات أخرى ذات طابع اقتصادي أو سياسي.

وشدّد على أن عودة الأهالي غير المشروطة إلى القرى الحدودية، وبسط سيادة كامل الأراضي ، وانتشار في جميع المناطق ولا سيما الحدودية، إضافة إلى حق لبنان في الدفاع عن نفسه وامتلاك الأدوات اللازمة لممارسة هذا ، يجب أن تشكّل ثوابت لا تراجع عنها في الموقف اللبناني. واعتبر أن الدخول في مسار تفاوضي في ظل استمرار الاغتيالات والغارات الجوية الإسرائيلية التي تدمّر أرزاق اللبنانيين، يمثّل نقطة ضعف قاتلة في الموقف التفاوضي، ويكشف حجم التنازلات المجانية المقدّمة للعدو.