"للاقلاع عن لغة الفرقة والشرذمة".. تصريح جديد لنائب "حركة أمل"

وصرح هاشم، بعد جولة له في قرى منطقة العرقوب: "ما ازعج البعض هو في غير محله ولم يكن يحتاج الى هذا الصخب الاعلامي بهدف رفع السقف كمقدمة شعبوية لانتخابات مقبلة اذا ما كانت نوايا البعض صادقة لاجراء الانتخابات في موعدها، لان الدعوات المتكررة لتغيير وتعديل القانون النافذ خارج توقيته مع اقتراب موعد الانتخابات".
أضاف: "أمام التطورات والتحديات التي يواجهها لبنان
والمنطقة، يتوجب على القوى السياسية
الاقلاع عن لغة الفرقة والشرذمة وعدم ادخال البلد في اشكاليات نحن بغنى عنها في المرحلة، والتلطي وراء المنتشرين والتلاعب بحقوقهم الوطنية في المشاركة في الحياة الوطنية، وهم الذين كانوا حاضرين في كل الازمات كمساهمين في انقاذ وطنهم".
وختم: "لينتبه البعض إلى ان المسائل الاساسية لا تقارب بمنطق تكريس الغلبة بل بالتوافق والتفاهم بين المكونات اللبنانية
، وهذا ما كان يحصل حتى اليوم
، فماذا يريد البعض من محاولاته المستجدة لأخذ البلد الى توترات".