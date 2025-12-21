"للاقلاع عن لغة الفرقة والشرذمة".. تصريح جديد لنائب "حركة أمل"

رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب هاشم، أن "الجلسة للمجلس النيابي كانت وفق الأصول الدستورية والقانونية ولإنجاز قوانين كانت أكثر من ضرورية لتسيير امور الدولة وتأمين مصلحة الناس على أكثر من مستوى وتمت ادارتها وفق مقتضيات القانون ومتطلبات المصلحة الوطنية".

وصرح هاشم، بعد جولة له في قرى منطقة العرقوب: "ما ازعج البعض هو في غير محله ولم يكن يحتاج الى هذا الصخب الاعلامي بهدف رفع السقف كمقدمة شعبوية لانتخابات مقبلة اذا ما كانت نوايا البعض صادقة لاجراء الانتخابات في موعدها، لان الدعوات المتكررة لتغيير وتعديل القانون النافذ خارج توقيته مع اقتراب موعد الانتخابات".



أضاف: "أمام التطورات والتحديات التي يواجهها والمنطقة، يتوجب على الاقلاع عن لغة الفرقة والشرذمة وعدم ادخال البلد في اشكاليات نحن بغنى عنها في المرحلة، والتلطي وراء المنتشرين والتلاعب بحقوقهم الوطنية في المشاركة في الحياة الوطنية، وهم الذين كانوا حاضرين في كل الازمات كمساهمين في انقاذ وطنهم".



وختم: "لينتبه البعض إلى ان المسائل الاساسية لا تقارب بمنطق تكريس الغلبة بل بالتوافق والتفاهم بين المكونات ، وهذا ما كان يحصل حتى ، فماذا يريد البعض من محاولاته المستجدة لأخذ البلد الى توترات".