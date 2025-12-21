عاجل
حسين أيوب لـ #وهلق_شو: العلاقة بين الرئيس عون و"حزب الله" جيدة جداً ولقاء حصل بين مستشار رئيس الجمهورية ديدي رحال ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد والتنسيق قائم ومستمر
حسين أيوب لـ #وهلق_شو: العلاقة بين الرئيس عون و"حزب الله" جيدة جداً ولقاء حصل بين مستشار رئيس الجمهورية ديدي رحال ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد والتنسيق قائم ومستمر
حسين أيوب لـ #وهلق_شو: أتمنى أن يكون كلام الرئيس سلام "مُنسّق" مع الرئيسين عون وبري وعلى الدولة اللبنانية وضع مسار واضح للمرحلة المقبلة
حسين أيوب لـ #وهلق_شو: أتمنى أن يكون كلام الرئيس سلام "مُنسّق" مع الرئيسين عون وبري وعلى الدولة اللبنانية وضع مسار واضح للمرحلة المقبلة
محليات
المصارف والقانون.. التفاصيل في النشرة المسائية
2025-12-21 | 11:02
A-
A+
المصارف والقانون.. التفاصيل في النشرة المسائية
مقالات ذات صلة
جمعية المصارف تعترض على قانون "الفجوة المالية" وتُعدد الأسباب
القانون الإنتخابي.. "لفّي فينا يا دنيا"... التفاصيل في النشرة المسائية
تباين مستمر بين جابر وجمعية المصارف حول قوانين الودائع (النهار)
المصارف والقانون.. التفاصيل في النشرة المسائية
محليات
والقانون..
التفاصيل
النشرة
المسائية
ما بعد مرحلة "السلاح" الأولى.. سلام: هذا ما سيحصل
قبطان روسوس يكشف للمرة الاولى ما لم يقله "إيغور" للبيطار
14:54
14:51
14:50
08:37
معلومات الجديد: انقسام في الرأي في جمعية المصارف حول صوابية الذهاب إلى الإضراب وترجيح الاكتفاء في اجتماع اليوم بموقف احتجاجي على قانون الفجوة وطلب التريث بانتظار جلسة مجلس الوزراء غداً
