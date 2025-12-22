الأخبار
الرياضي بيروت يعزّز حضوره الرقمي بإطلاق متجره الإلكتروني الرسمي عبر تطبيق OMT Pay

2025-12-22 | 09:34
الرياضي بيروت يعزّز حضوره الرقمي بإطلاق متجره الإلكتروني الرسمي عبر تطبيق OMT Pay
الرياضي بيروت يعزّز حضوره الرقمي بإطلاق متجره الإلكتروني الرسمي عبر تطبيق OMT Pay

في خطوة جديدة تجمع بين الشغف الرياضي والابتكار الرقمي، أعلن النادي الرياضي بيروت رسميًا عن إطلاق المتجر الإلكتروني (online store) الخاص بالنادي عبر تطبيق OMT Pay، وذلك خلال لقاء أُقيم في فندق Voco في بيروت بحضور رئيس النادي مازن طبّارة والنائب التنفيذي لرئيس مجلس إدارة OMT جويا معوّض إلى جانب مجلس إدارة ومجلس أمناء وأعضاء فريق النادي الرياضي بيروت.

خلال اللقاء، أشار طبّارة إلى أهمية إطلاق المتجر الإلكتروني، مؤكّدًا أنّه خطوة جديدة نحو تقديم تجربة مبتكرة لجمهور النادي، حيث يتيح لهم الوصول إلى المنتجات الرسمية للنادي بطريقة سهلة وآمنة. وأضاف طبّارة أنّ هذه الخطوة تواكب تطلّعات الجيل الرقمي، وتُقرِّب النادي من جمهوره، كما تحفّز الفريق على تطوير أداءه.

من جهّتها، اعتبرت معوّض أنّ مفهوم الرعاية الرياضية قد تجاوز مجرّد فكرة وضع شعار الشركة على القمصان الرياضية، ليصبح تجربة رقمية متكاملة. كما أكّدت أنّ هذه الشراكة تمثّل رؤية OMT في دمج الخدمات المالية مع احتياجات الزبائن من خلال حلول رقمية تلائم أسلوب الحياة الحديث. ودعت مشجّعي النادي الرياضي إلى تنزيل تطبيق OMT Pay وزيارة المتجر الإلكتروني.

كما تمّ عرض فيديو لتجربة المتجر الإلكتروني وآلية استخدامه عبر تطبيق OMT Pay. ثمّ قدّم المدير الأوّل للتسويق والاتصالات في OMT، رودي كيروز، عرضًا تفصيليًا حول المزايا التي يقدّمها المتجر لمشجّعي النادي الرياضي بيروت.

وفي لحظة ترقّب، تمّ الإعلان عن إطلاق المتجر الإلكتروني الرسمي للنادي عبر تطبيق OMT Pay، تلاه صورة تذكارية جمعت ممثّلي النادي الرياضي بيروت وفريق OMT.
