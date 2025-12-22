الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

فعاليات البقاع وقرى بعلبك تدعو الأجهزة الأمنية للكشف عن مصير شكر

2025-12-22 | 14:34
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
فعاليات البقاع وقرى بعلبك تدعو الأجهزة الأمنية للكشف عن مصير شكر
فعاليات البقاع وقرى بعلبك تدعو الأجهزة الأمنية للكشف عن مصير شكر

عقدت فعاليات البقاع وقرى شرقي وغربي بعلبك بعلبك اجتماعا في حسينية بلدة النبي شيت اجتماعا استنكر فيه المجتمعون اختفاء النقيب المتقاعد في الامن العام اللبناني علي ضاهر شكر شقيق امين سر المجلس الشيعي الاعلى عبد السلام شكر منذ اكثر من اسبوع، ورفعت خلال الاجتماع لافتات طالبت بالكشف عن مصير شكر قبل الاعياد ،ووقفتنا ليست موجهة ضد اي جهة أمنية ،سياسية ،او طائفية ،ولن ننام على ضيم .



وبالمناسبة تحدث رئيس بلدية النبي شيت هاني الموسوي رافضا ما قترفته بعض الايدي من جريمة بحق ابننا ،والتي قام بها بعض المتفلتين في وضح النهار باخفاء شكر المعروف بخدمته للناس،منذ العام ٢٠٢٥ وبعد حرب ظالمة لاحظنا فيها ان عمليات الخطف والقتل والاعتداءات قد خفَت بفضل جهود الاجهزة الامنيةالتي نطالبها اليوم بالكشف عن مصير إبننا الذي يعاني من امراض، ومن حقه ان يكون آمنا في وطنه بيننا .
وناشد الموسوي الرؤساء الثلاثة ببذل الجهد لكشف مصيره .

واصدر المجتمعون بيانا تلاه الدكتور علي الحاج حسن .
وضعوا مسالة اختفاء شكر بعهدة الرؤساء الثلاثة ووزيري الداخلي والقيادات والمرجعيات الروحية مطالبين الاجهزة الامنية بتكثيف الجهود من اجل كشف هذا الفعل الاجرامي بالوصول الى خيط يكشف مصيره واعادته الى عائلته .
وامل المجتمعون بنضاعفة الجهود تبعا لخصوصية المنطقة محملين الخاطفين المسؤولية بأقرب وقت لان الوضع ما زال ممسوكا حتى الساعة .
واثنى المجتمعون على دور القوى الامنية الفعَال

وتحدث المسؤول الاعلامي في ملتقى متقاعدي الامن العام  المؤهل الاول فوزات دلول الذي دان العملةالاجرامي ،متسائلا الا يكفينا بما يقوم به العدو الاسرائيلي ،ومن يعمل في عمليات الخطف فهو مساهم بالجريمة .
وناشد الرؤساء الثلاثة ووزيري الداخلية والدفاع بالكشف عن مصير رفيق الدرب والسلاح .
مقالات ذات صلة
فعاليات البقاع وقرى بعلبك تدعو الأجهزة الأمنية للكشف عن مصير شكر

محليات

لبنان

الجديد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بعد انتشار الحمى القلاعية.. التفتيش المركزي يتحرك
معلومات الجديد: الوزيران فايز رسامني ونزار هاني اللذان حضرا اجتماعاً مع كتلة "اللقاء الديمقراطي" أمس سيقترحان اليوم تعديلات على مشروع قانون «الفجوة المالية» ولن يصوتا على الصيغة المقترحة

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

اخترنا لك
أ ف ب: وزارة الدفاع السورية والقوات الكردية توعزان لعناصرهما بوقف تبادل النيران بعد اشتباكات دامية
15:40
قانون إعادة الودائع.. الملاحظات لا تلغي ضرورة الإقرار
15:30
معلومات الجديد: تبنّى وزراء اللقاء الديمقراطي والثنائي الشيعي ونائب رئيس الحكومة طارق متري طرح وزير الإعلام فيما تحفظ باقي الوزراء
13:10
معلومات الجديد: اقترح بعض الوزراء تشكيل لجنة وزارية لمتابعة الملف لكن رئيس الحكومة رفض لتسريع إنهائه وإحالته إلى مجلس النواب
13:09
مصدر وزاري لـ"الجديد": نحن أيضاً من المودعين ولدينا أموال في المصارف ولن نقبل بالانتقاص لا من حقوقنا ولا من حقوق اللبنانيين
13:08
مصادر وزارية لـ"الجديد": النقاش كان تقنياً بحتاً علماً بأنه خلال الجلسة تبيّن أن عدداً غير قليل من الوزراء لم يتمكن من فهم مشروع القانون وكيفية إعادة الودائع
13:05
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025