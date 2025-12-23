الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

"سندات التعويض من المركزي".. من يسدد؟ (الأنباء)

2025-12-23 | 01:16
"سندات التعويض من المركزي".. من يسدد؟ (الأنباء)
"سندات التعويض من المركزي".. من يسدد؟ (الأنباء)

كتبت صحيفة "الأنباء":

أوضحت مصادر مطلعة على حيثيات مشروع قانون الفجوة المالية لـ"الأنباء" أن "ما يطرح يتمثل في إصدار سندات مالية من قبل البنك المركزي، مدعومة بموجوداته وأملاكه، ويُفترض أن تشكل أداة تعويض للمودعين. غير أن هذا الخيار يثير إشكاليات جوهرية تتعلق بطبيعة هذه السندات، وضماناتها، وآليات سدادها، ومدى حماية حقوق المودعين، خصوصاً في ظل ما يُعرف بقانون الفجوة المالية.

ورأت المصادر في حديث لـ"الأنباء"، أن قيمة السندات، وقابليتها للتنفيذ، ترتبطان بشكل كامل بمضمون القانون الذي ينظم عملها، وبالجهة الملتزمة بالسداد، وبالموارد الفعلية المتاحة.

وكشفت المصادر أن "الإشكالية الأساسية تكمن في غياب إجابات واضحة حتى الآن، فمن غير المحدد بدقة: من هو المدين الحقيقي؟ هل هو المصرف نفسه، أم كيان خاص يُنشأ لمعالجة الأزمة، أم الدولة، أم مصرف لبنان؟ اضافة الى طبيعة السند، وما اذا كان ديناً واجب السداد في تاريخ محدد، أو أداة مرتبطة بالاستردادات، أم وسيلة لامتصاص الخسائر تدرج في آخر سلّم الأولويات؟".

وأشارت المصادر الى أن "هذه السندات ستكون قابلة للتداول في الأسواق، ما يتيح للمودع بيعها والحصول على سيولة فورية، ولكن بقيمة قد تكون أقل من قيمتها الاسمية".

"سندات التعويض من المركزي".. من يسدد؟ (الأنباء)

محليات

لبنان

الفجوة المالية

مستوى قياسي لـ"الذهب"
عن الحرب والتصعيد.. موقف دولي حاسم (نداء الوطن)

معلومات الجديد: صدور القرار الظني بملف تزوير الشهادات في الجامعة اللبنانية والإدعاء على فادي ابو دية وآخرين بجرائم الإحتيال والتزوير وغيرها
03:59
قرار جديد من الداخلية بشأن "عازل الشمس"
03:35
يستكمل مجلس الوزراء البحث في مشروع قانون الفجوة المالية.. التفاصيل من السرايا مع مراسل الجديد
03:27
الجيش ينعي العنصر الذي استشهد جراء غارة صيدا
03:12
عن غارة صيدا.. ادرعي يزعم
02:54
مراسل الجديد: مسيّرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية بالقرب من مكان تواجد مزارعين عند أطراف بلدة الوزاني
02:27
