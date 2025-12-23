عن غارة صيدا.. ادرعي يزعم

زعم المتحدث بإسم الجيش

"ان الجيش قضى على ثلاثة عناصر من " " كانوا يهمون بمحاولات اعادة اعمار بنى تحتية عسكرية في بجنوب امس.

وأدعى في منشور على منصة "أكس": "الغارة أسفرت عن على عنصر في "حزب " كان يخدم بالتوازي في وحدة الاستخبارات التابعة للجيش اللبناني". كما أسفرت الغارة عن القضاء على عمل في وحدة الدفاع الجوي في قطاع بـ"حزب الله".