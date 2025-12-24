الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

قادة من نظام الاسد في لبنان.. وتساؤلات حول تحرّكاتهم وأدوارهم (نداء الوطن)

2025-12-24 | 00:56
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
قادة من نظام الاسد في لبنان.. وتساؤلات حول تحرّكاتهم وأدوارهم (نداء الوطن)
قادة من نظام الاسد في لبنان.. وتساؤلات حول تحرّكاتهم وأدوارهم (نداء الوطن)

جاء في أسرار صحيفة "نداء الوطن":

"تتزايد الشبهات حول وجود عدد من القادة الأساسيين في تشكيل "الطراميح" التابع لنظام الأسد، والذي قاده غسان النعسان على الأراضي اللبنانية، وهم: إبراهيم الخليل، محمد سلوم، حيدر نعسان، بسام بسام وساري قاسم، ما يطرح تساؤلات حول طبيعة تحرّكاتهم وأدوارهم خارج سوريا".
مقالات ذات صلة
قادة من نظام الاسد في لبنان.. وتساؤلات حول تحرّكاتهم وأدوارهم (نداء الوطن)

محليات

نظام الأسد

لبنان

سوريا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
في طرابلس.. إطلاق نار يتسبب بحريق (فيديو)
"قانون الفجوة المالية"… ما مصير أموال صغار المودعين؟ (نداء الوطن)

اقرأ ايضا في محليات

تعديل مواعيد.. الامن العام يصدر بياناً بشأن الاختبارات الرياضية
05:30

تعديل مواعيد.. الامن العام يصدر بياناً بشأن الاختبارات الرياضية

صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي:

05:30

تعديل مواعيد.. الامن العام يصدر بياناً بشأن الاختبارات الرياضية

صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي:

بري مهنئًا اللبنانيين: بالمحبة والوحدة ننقذ لبنان ونحميه وطنًا لجميع أبنائه
05:20

بري مهنئًا اللبنانيين: بالمحبة والوحدة ننقذ لبنان ونحميه وطنًا لجميع أبنائه

توجه رئيس مجلس النواب نبيه بري عشية عيد الميلاد المجيد من اللبنانيين عامة وأبناء الطوائف المسيحية خاصة بالتهنئة قائلاً: "من المكان الأقرب إلى كنيسة المهد في فلسطين حيث يولد الفرح العظيم مجدداً بوجه فلسطيني دامٍ ، من كنيسة القديس مار جاورجيوس في يارون التي قرعت أجراسها هذا العام من فوق ركام حجارتها المدمرة بفعل العدوان الإسرائيلي معلنة ميلاداً أزلياً للحياة في مواجهة القتل ، والمحبة مقابل الحقد ، والحقيقة في وجه الضلال وإنتصاراً للإيمان على الشك والفرح على الحزن والأمل على الألم ، والوحدة على التشرذم للبنانيين عامة وابناء الطوائف المسيحية أحر التهاني واطيب الأمنيات".

05:20

بري مهنئًا اللبنانيين: بالمحبة والوحدة ننقذ لبنان ونحميه وطنًا لجميع أبنائه

توجه رئيس مجلس النواب نبيه بري عشية عيد الميلاد المجيد من اللبنانيين عامة وأبناء الطوائف المسيحية خاصة بالتهنئة قائلاً: "من المكان الأقرب إلى كنيسة المهد في فلسطين حيث يولد الفرح العظيم مجدداً بوجه فلسطيني دامٍ ، من كنيسة القديس مار جاورجيوس في يارون التي قرعت أجراسها هذا العام من فوق ركام حجارتها المدمرة بفعل العدوان الإسرائيلي معلنة ميلاداً أزلياً للحياة في مواجهة القتل ، والمحبة مقابل الحقد ، والحقيقة في وجه الضلال وإنتصاراً للإيمان على الشك والفرح على الحزن والأمل على الألم ، والوحدة على التشرذم للبنانيين عامة وابناء الطوائف المسيحية أحر التهاني واطيب الأمنيات".

يحدث الآن

اخترنا لك
مساحة لبنان تغيرت! - شاهد الفيديو
05:38
تعديل مواعيد.. الامن العام يصدر بياناً بشأن الاختبارات الرياضية
05:30
بري مهنئًا اللبنانيين: بالمحبة والوحدة ننقذ لبنان ونحميه وطنًا لجميع أبنائه
05:20
غارات على النبطية.. وبيان من الجيش الإسرائيلي
04:22
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا مواقع إطلاق تابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان
04:15
الجنوب وإعادة الإعمار.. لقاء بين عون وموفد رئيس الوزراء العراقي
04:08
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025