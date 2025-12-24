الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

الجنوب وإعادة الإعمار.. لقاء بين عون وموفد رئيس الوزراء العراقي

2025-12-24 | 04:08
الجنوب وإعادة الإعمار.. لقاء بين عون وموفد رئيس الوزراء العراقي
الجنوب وإعادة الإعمار.. لقاء بين عون وموفد رئيس الوزراء العراقي

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال استقباله في قصر بعبدا، الموفد الخاص لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والوفد المرافق، على "متانة العلاقات اللبنانية- العراقية"، معتبراً ان "قواسم مشتركة عدة تجمع بين الشعبين اللبناني والعراقي"، شاكراً ما قدمه العراق من "دعم للبنان وللشعب اللبناني منذ سنوات ولا تزال".

ورأى الرئيس عون ان" المبادرة التي اعلنها رئيس الوزراء العراقي خلال القمة العربية التي انعقدت في بغداد في ايار الماضي بتخصيص مبلغ 20 مليون دولار لاعادة الاعمار في لبنان، شكّلت منطلقاً لمساعدات عربية ودولية لاعمار ما هدمته الاعتداءات الاسرائيلية المتتالية على لبنان"، لافتاً الى ان "عودة الجنوبيين الى بلداتهم وقراهم هي الاولوية بالنسبة الى لبنان، للمحافظة على كرامتهم ووضع حد لمعاناتهم المستمرة حتى اليوم".

وشكر الرئيس عون رئيس الوزراء العراقي على مواقفه الداعمة للبنان، وحمّل موفده الشخصي تحياته وتمنياته له بدوام التوفيق والنجاح، كما شكر من خلاله الشعب العراقي الشقيق على وقوفه الى جانب اشقائهم اللبنانيين في مختلف الظروف التي مرّ بها لبنان.

وكان الموفد الشخصي لرئيس الوزراء العراقي السيد حسان العوادي نقل الى الرئيس عون في مستهل الاجتماع، تحيات الرئيس محمد شياع السوداني، مؤكداً "استمرار الدعم العراقي للبنان وتأمين ما يحتاج اليه من مساعدات"، وقال:" ان زيارته الى لبنان هدفها اطلاع رئيس الجمهورية والمسؤولين اللبنانيين على ان الحكومة العراقية ماضية في تنفيذ التزاماتها تجاه لبنان، لاسيما تلك التي اعلن عنها رئيس الوزراء في قمة بغداد في شهر ايار الماضي للمساعدة في اعمار لبنان، وانه تقرر فتح مكتب في السفارة العراقية في بيروت لمتابعة تنفيذ هذه المساعدة من خلال تنظيم العلاقة مع الدولة اللبنانية ومؤسساتها، وتحديد الاولويات انطلاقاً من حرص العراق على المساهمة في ترسيخ  الاستقرار وتشجيع الجنوبيين على البقاء في ارضهم".

وشدد  العوادي على ان" العلاقات بين لبنان والعراق لم تحددها الحكومات المتعاقبة، بل رغبة الشعبين اللبناني والعراقي في ترسيخ علاقات الاخوة في ما بينهم".
الجنوب وإعادة الإعمار.. لقاء بين عون وموفد رئيس الوزراء العراقي

محليات

العراق

لبنان

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا مواقع إطلاق تابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان
مراسل الجديد: سلسلة غارات جوية تسهدف وادي النميرية في النبطية

تعديل مواعيد.. الامن العام يصدر بياناً بشأن الاختبارات الرياضية
05:30

تعديل مواعيد.. الامن العام يصدر بياناً بشأن الاختبارات الرياضية

صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي:

05:30

تعديل مواعيد.. الامن العام يصدر بياناً بشأن الاختبارات الرياضية

صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي:

بري مهنئًا اللبنانيين: بالمحبة والوحدة ننقذ لبنان ونحميه وطنًا لجميع أبنائه
05:20

بري مهنئًا اللبنانيين: بالمحبة والوحدة ننقذ لبنان ونحميه وطنًا لجميع أبنائه

توجه رئيس مجلس النواب نبيه بري عشية عيد الميلاد المجيد من اللبنانيين عامة وأبناء الطوائف المسيحية خاصة بالتهنئة قائلاً: "من المكان الأقرب إلى كنيسة المهد في فلسطين حيث يولد الفرح العظيم مجدداً بوجه فلسطيني دامٍ ، من كنيسة القديس مار جاورجيوس في يارون التي قرعت أجراسها هذا العام من فوق ركام حجارتها المدمرة بفعل العدوان الإسرائيلي معلنة ميلاداً أزلياً للحياة في مواجهة القتل ، والمحبة مقابل الحقد ، والحقيقة في وجه الضلال وإنتصاراً للإيمان على الشك والفرح على الحزن والأمل على الألم ، والوحدة على التشرذم للبنانيين عامة وابناء الطوائف المسيحية أحر التهاني واطيب الأمنيات".

05:20

بري مهنئًا اللبنانيين: بالمحبة والوحدة ننقذ لبنان ونحميه وطنًا لجميع أبنائه

توجه رئيس مجلس النواب نبيه بري عشية عيد الميلاد المجيد من اللبنانيين عامة وأبناء الطوائف المسيحية خاصة بالتهنئة قائلاً: "من المكان الأقرب إلى كنيسة المهد في فلسطين حيث يولد الفرح العظيم مجدداً بوجه فلسطيني دامٍ ، من كنيسة القديس مار جاورجيوس في يارون التي قرعت أجراسها هذا العام من فوق ركام حجارتها المدمرة بفعل العدوان الإسرائيلي معلنة ميلاداً أزلياً للحياة في مواجهة القتل ، والمحبة مقابل الحقد ، والحقيقة في وجه الضلال وإنتصاراً للإيمان على الشك والفرح على الحزن والأمل على الألم ، والوحدة على التشرذم للبنانيين عامة وابناء الطوائف المسيحية أحر التهاني واطيب الأمنيات".

مساحة لبنان تغيرت! - شاهد الفيديو
05:38
تعديل مواعيد.. الامن العام يصدر بياناً بشأن الاختبارات الرياضية
05:30
بري مهنئًا اللبنانيين: بالمحبة والوحدة ننقذ لبنان ونحميه وطنًا لجميع أبنائه
05:20
غارات على النبطية.. وبيان من الجيش الإسرائيلي
04:22
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا مواقع إطلاق تابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان
04:15
مراسل الجديد: سلسلة غارات جوية تسهدف وادي النميرية في النبطية
04:05
