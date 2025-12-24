عاجل
تعديل مواعيد.. الامن العام يصدر بياناً بشأن الاختبارات الرياضية
2025-12-24 | 05:30
صدر عن
مكتب شؤون الإعلام
في
المديرية العامة للأمن العام
البيان التالي:
"إلحاقاً للإعلان الصادر عن
المديرية العامة للأمن العام
بتاريخ 12/12/2025 والمتعلق بتحديد مواعيد الإختبارات الرياضية للمرشحين للتطوع برتبتي مأمور متمرن ومفتش درجة ثانية متمرن، تعلن
المديرية العامة للأمن
العام عن تعديل مواعيد الإختبارات الرياضية وفقاً لما هو مذكور في الرابط التالي:
https://www.general-security.gov.lb/ar/posts/511"
