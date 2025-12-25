الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

الرئيس عون: أنا والرئيسان بري وسلام مصممون على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها

2025-12-25 | 02:54
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الرئيس عون: أنا والرئيسان بري وسلام مصممون على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها
الرئيس عون: أنا والرئيسان بري وسلام مصممون على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها
مقالات ذات صلة
الرئيس عون: أنا والرئيسان بري وسلام مصممون على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها

محليات

والرئيسان

وسلام

مصممون

إجراء

الانتخابات

النيابية

موعدها

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الرئيس عون رداً على سؤال مراسل الجديد: اتصالاتنا الدبلوماسية مستمرة لإبعاد شبح الحرب والأمور تتجه نحو خواتيم ايجابية
الرئيس عون: نتمنى أن تنتهي الحروب ونعيش السلام

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

اخترنا لك
الرئيس عون رداً على سؤال مراسل الجديد: اتصالاتنا الدبلوماسية مستمرة لإبعاد شبح الحرب والأمور تتجه نحو خواتيم ايجابية
02:56
الرئيس عون: نتمنى أن تنتهي الحروب ونعيش السلام
02:53
الرئيس عون من بكركي: أتقدم بالتهنئة من كل اللبنانيين ونأمل أن تكون الدولة اللبنانية دولة مؤسسات وليست للأحزاب
02:52
قداس الميلاد في بكركي بحضور الرئيس عون.. التفاصيل مع مراسل الجديد
02:21
مراسل الجديد: شهيدان جراء الغارة الاسرائيلية على سيارة في حوش السيد علي تم نقلهما إلى مستشفى البتول في الهرمل
02:21
مراسل الجديد: وصول رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والسيدة الأولى إلى بكركي للمشاركة في قداس الميلاد
02:20
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025