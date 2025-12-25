الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
16
o
البقاع
4
o
الجنوب
15
o
الشمال
12
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
12:37
بالفيديو.. شخصيات سورية تقع في فخ "أبو عمر"
08:42
بالفيديو.. سرب من الطائرات الحربية الإسرائيلية في سماء لبنان
07:56
لحم الدب.. مشوي أم مقلي! (شاهد الفيديو)
05:36
حلم ترامب مُهدد!
01:56
في الحازمية.. بابا نويل يفاجئ السيارات! (فيديو)
محليات
مصادر سياسية للجديد: الوسطاء الدبلوماسيون ينشطون عبر الرؤساء الثلاثة للحصول على قرار إيجابي بشأن المرحلة الحالية من خطة الجيش لحماية لبنان من تداعيات التصعيد
2025-12-25 | 12:58
A-
A+
مصادر سياسية للجديد: الوسطاء الدبلوماسيون ينشطون عبر الرؤساء الثلاثة للحصول على قرار إيجابي بشأن المرحلة الحالية من خطة الجيش لحماية لبنان من تداعيات التصعيد
مقالات ذات صلة
مصادر دبلوماسية أوروبية: نستبعد حصول حرب إسرائيلية على لبنان ولكن التصعيد ممكن
مصادر سياسية لـ"الجديد": رغم نجاح المرحلة الأولى من خطة الجيش وإشادة الدول الصديقة يواصل التصعيد الإسرائيلي بلا أي مؤشر للتفاؤل ما يجعل الكلام حبراً على ورق
مصادر سياسية للجديد: لبنان قد يدخل مرحلة أشد قسوة وتصعيداً من دون الذهاب الى حرب مفتوحة
مصادر سياسية للجديد: الوسطاء الدبلوماسيون ينشطون عبر الرؤساء الثلاثة للحصول على قرار إيجابي بشأن المرحلة الحالية من خطة الجيش لحماية لبنان من تداعيات التصعيد
محليات
سياسية
للجديد:
الوسطاء
الدبلوماسيون
ينشطون
الرؤساء
الثلاثة
للحصول
إيجابي
المرحلة
الحالية
الجيش
لحماية
لبنان
تداعيات
التصعيد
العودة الى الأعلى
مراسل الجديد: غارة من مسيرة على سيارة في بلدة حوش السيد علي - البقاع
مراسل الجديد: شهيد في الغارة على جناتا جنوب لبنان Publishing Date
اقرأ ايضا في محليات
14:55
بعد غارة "الجميجمة" صباح اليوم.. ادرعي يزعم
قال المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي:
14:55
بعد غارة "الجميجمة" صباح اليوم.. ادرعي يزعم
قال المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي:
14:34
الامير الوهمي "ابو عمر" مرّ من بلدية بيروت.. وماذا عن رئاسة الحكومة؟
14:34
الامير الوهمي "ابو عمر" مرّ من بلدية بيروت.. وماذا عن رئاسة الحكومة؟
13:06
مصادر سياسية للجديد: "صرنا دافعين كتير وبعد ما شفنا شي" والمطلوب من لبنان حركة دبلوماسية أو بتعبير عامي" لازم نعمل لوبيينغ لكل اللي أنجزناه"
13:06
مصادر سياسية للجديد: "صرنا دافعين كتير وبعد ما شفنا شي" والمطلوب من لبنان حركة دبلوماسية أو بتعبير عامي" لازم نعمل لوبيينغ لكل اللي أنجزناه"
يحدث الآن
عربي و دولي
15:54
على متن طائرة حربية.. ترامب بجانب نتنياهو
محليات
14:55
بعد غارة "الجميجمة" صباح اليوم.. ادرعي يزعم
خاص الجديد
14:34
الامير الوهمي "ابو عمر" مرّ من بلدية بيروت.. وماذا عن رئاسة الحكومة؟
اخترنا لك
بعد غارة "الجميجمة" صباح اليوم.. ادرعي يزعم
14:55
الامير الوهمي "ابو عمر" مرّ من بلدية بيروت.. وماذا عن رئاسة الحكومة؟
14:34
مصادر سياسية للجديد: "صرنا دافعين كتير وبعد ما شفنا شي" والمطلوب من لبنان حركة دبلوماسية أو بتعبير عامي" لازم نعمل لوبيينغ لكل اللي أنجزناه"
13:06
مصادر سياسية لـ"الجديد": رغم نجاح المرحلة الأولى من خطة الجيش وإشادة الدول الصديقة يواصل التصعيد الإسرائيلي بلا أي مؤشر للتفاؤل ما يجعل الكلام حبراً على ورق
13:01
مصادر سياسية للجديد: الجو الأمني والسياسي يبقى "مكانك راوح" فرغم جهود الميكانيزم والتعديل المدني المؤشر الأساسي يبقى الميدان وطالما استمر التصعيد الإسرائيلي لن يتحقق التقدم المرجو بمفهوم إسرائيل
12:59
مصادر سياسية للجديد: مسعى دبلوماسي مصري للتواصل مع الحكومة اللبنانية لدفع حزب الله لإعلان موقف متعاون بشأن حصرية السلاح والمرحلة الثانية شمال الليطاني قبل لقاء ترامب ونتنياهو نهاية الشهر
12:57
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2025-10-05
بدء أول انتخابات تشريعية في سوريا بعد سقوط نظام الأسد
2025-12-24
فيديو - لفتة مؤثرة لتكريم اليسا بعد وفاتها في حادث سير مأساوي
2025-12-24
ترامب ونتنياهو: ايران.. وضوء أخضر على لبنان؟
12:57
مصادر سياسية للجديد: مسعى دبلوماسي مصري للتواصل مع الحكومة اللبنانية لدفع حزب الله لإعلان موقف متعاون بشأن حصرية السلاح والمرحلة الثانية شمال الليطاني قبل لقاء ترامب ونتنياهو نهاية الشهر
12:58
مصادر سياسية للجديد: الوسطاء الدبلوماسيون ينشطون عبر الرؤساء الثلاثة للحصول على قرار إيجابي بشأن المرحلة الحالية من خطة الجيش لحماية لبنان من تداعيات التصعيد
2025-09-05
مراسلة الجديد: هناك احتمال في هذه الجلسة ألا تُقر خطة الجيش بل تُناقش وتُعطي مجالاً لجلسات لاحقة بناءً على حاجاتها التطبيقية
بالفيديو
بالفيديو
13:25
مقدمة النشرة المسائية 25-12-2025
05:16
يوسف دياب يكشف ملابسات عملية اختطاف أحمد شكر (فيديو)
02:21
قداس الميلاد في بكركي بحضور الرئيس عون.. التفاصيل مع مراسل الجديد
2025-12-24
مقدمة النشرة المسائية 24-12-2025
2025-12-24
أجواء دافئة وعفوية… نانسي عجرم وبناتها في مبادرة إنسانية مميّزة
2025-12-24
ماغي بو غصن بتصريحات مفاجئة عن امكانية اصابتها بالسرطان بسبب مناعتها
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
03:40
صحافي اسرائيلي يزور ضريح نصرالله.. ويطلب صورة مع جريح "بيجر"!
عربي و دولي
03:40
صحافي اسرائيلي يزور ضريح نصرالله.. ويطلب صورة مع جريح "بيجر"!
محليات
01:39
مغترب رتّب القصة مع الموساد ولا علاقة لنا بـ "فؤاد شكر".. شقيق المختطف يكشف الملابسات!
محليات
01:39
مغترب رتّب القصة مع الموساد ولا علاقة لنا بـ "فؤاد شكر".. شقيق المختطف يكشف الملابسات!
محليات
11:11
"بابا نعيم".. رسالة من ادرعي لقاسم
محليات
11:11
"بابا نعيم".. رسالة من ادرعي لقاسم
محليات
01:49
الأيام المقبلة: خطة لسحب السلاح شمال الليطاني.. وغطاء سياسي؟ (الأنباء الكويتية)
محليات
01:49
الأيام المقبلة: خطة لسحب السلاح شمال الليطاني.. وغطاء سياسي؟ (الأنباء الكويتية)
محليات
12:00
"القضاء على شخص بارز في فيلق القدس".. ادرعي يزعم
محليات
12:00
"القضاء على شخص بارز في فيلق القدس".. ادرعي يزعم
منوعات
05:36
حلم ترامب مُهدد!
منوعات
05:36
حلم ترامب مُهدد!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025