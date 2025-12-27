الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

أمطار ورياح وانخفاض بالحرارة.. استعدوا!

2025-12-27 | 09:49
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
أمطار ورياح وانخفاض بالحرارة.. استعدوا!
أمطار ورياح وانخفاض بالحرارة.. استعدوا!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما الى غائم جزئيا، مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وأجواء باردة، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا خلال الفترة الصباحية مع حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ال 55 كم/س، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر وما فوق، يتوقف تساقط الأمطار تدريجيا اعتبارا من الظهر مع حدوث انفراجات واسعة وثم تعود مجددا ليل الأحد/الاثنين.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: منخفض جوي مصدره البحر الأسود  مصحوب بكتل هوائية باردة يؤثر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط يؤدي إلى انخفاض تدريجي وملموس بدرجات الحرارة، تساقط أمطار غزيرة، رياح شديدة، عواصف رعدية وثلوج على ارتفاع ال 1700 متر وما فوق وتلامس ال 1300 متر فجرالأحد مع دخول الكتلة الباردة، ينحسر تدريجيا فجر يوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة مجددا فجر يوم الأربعاء بمنخفض جوي آخر مصدره شمال غرب تركيا فيعود تساقط الأمطار والثلوج حتى مساء الجمعة المقبل.

تحذير: تتشكل السيول على الطرقات بسبب غزارة الأمطار مساء اليوم.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الأول في بيروت بين 13 و21، في طرابلس بين 10 و19 درجة وفي زحلة بين 4 و14درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:
 
السبت: غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات فتسوء معه الرؤية وتتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها اعتبارا من بعد الظهر وتكون مصحوبة بعواصف رعدية واحتمال تساقط حبات من البرد كما تنشط الرياح وتصل سرعتها الى 60 كم/س خاصة شمال البلاد، نحذر من تشكل السيول على الطرقات مساء، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر خلال النهار وتتدنى ليلا لتلامس ال 1300 متر فجر الأحد.

الأحد: غائم الى غائم جزئيا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وأجواء باردة، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا خلال الفترة الصباحية مع حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ال 55 كم/س، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر وما فوق، يتوقف تساقط الأمطار تدريجيا اعتبارا من الظهر مع حدوث انفراجات واسعة وثم تعود مجددا ليل الأحد/الاثنين.

الإثنين: غائم إجمالا مع ارتفاع طفيف بدرجلات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تشتد لتلامس أحيانا ال 90 كم/س خاصة شمال البلاد فترة قبل الظهر حيث يرتفع موج البحر لحدود المترين، كما تتساقط الثلوج خلال النهار على ارتفاع 1600 متر وتتدنى مساء لتلامس ال 1300 متر. تخف حدة الأمطار والثلوج وتنحسر تدريجيا خلال الليل. نحذر من تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية اعتبارا من ارتفاع 1200 متر لذل يرجى التحذير من خطر الانزلاقات.

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وجليد على الطرقات الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى، يتحول تدريجيا خلال الليل الى غائم وتتساقط أمطار متفرقة ليل الثلاثاء/الأربعاء مع ثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق.
مقالات ذات صلة
أمطار ورياح وانخفاض بالحرارة.. استعدوا!

محليات

الطقس

الطقس في لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
هل يتأثر لبنان بـ"منخفض سياسي" من البيت الأبيض؟ (نداء الوطن)
بالفيديو: دراجة نارية تطلق النار على شخصين!

اقرأ ايضا في محليات

لا تصعيد؟.. لبنان على قائمة ترامب - نتنياهو!
12:34

لا تصعيد؟.. لبنان على قائمة ترامب - نتنياهو!

بعد يومين سيجتمع الرئيس الاميركي دونالد ترامب بر ئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، وهو ما سينعكس مباشرة على وضع المنطقة وتحديدا لبنان.

12:34

لا تصعيد؟.. لبنان على قائمة ترامب - نتنياهو!

بعد يومين سيجتمع الرئيس الاميركي دونالد ترامب بر ئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، وهو ما سينعكس مباشرة على وضع المنطقة وتحديدا لبنان.

يحدث الآن

اخترنا لك
مصادر دبلوماسية فرنسية للجديد: التحضير لزيارات فرنسية بعد بداية العام الجديد لاستكمال العمل على إقرار قانون الفجوة المالية
12:58
مصادر دبلوماسية أميركية للجديد: فرصة أعطيت للبنان للوصول عبر التفاوض عبر لجنة الميكانيزم إلى حل من دون الذهاب الى تصعيد يشبه الحرب السابقة
12:58
لا تصعيد؟.. لبنان على قائمة ترامب - نتنياهو!
12:34
عند الحدود.. الجديد تواكب الجيش عشية الاعياد ( التفاصيل في النشرة بعد قليل)
12:04
الجديد في منزل "الأمير الوهمي" ابو عمر.. التفاصيل في النشرة المسائية
11:43
موسم "إنفلونزا".. إرشادات من وزارة الصحة!
11:11
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025