توقيع وتعاون.. السفير المصري: لن أنقل تحذيراً

قال لدى أنه سيتم توقيع بين لبنان ومصر لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة.



وأكد " اقرار مشروع المالية خطوة مهمة للحكومة ومصر تجدد وقوفها الى جانب لبنان".



وأضاف "تواصلنا مستمر مع كافة الأطراف في لبنان والخارج بهدف تخفيف وتيرة التصعيد".



وشدد "لا أنقل تحذيراً بل دعوة لتطبيق القرارات الدوليّة والدولة اللبنانية قامت بدور مهمّ وكذلك الجيش في الجنوب ونقدّر أنّ الحلّ الوحيد لما نحن عليه الآن هو تطبيق الاتفاقات وهذا ما ننسّقه مع الشركاء وعلى رأسهم ".