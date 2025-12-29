الأخبار
06:13
عن السلام مع إسرائيل.. هذا ما قاله طوني فرنجية لـ"الجديد" (فيديو)
03:29
أسوأ 5 عملات..أين لبنان؟ - شاهد الفيديو
02:53
السيارة تشتعل وتثير الفوضى! - شاهد الفيديو
14:30
زار قطر وتركيا.. مسؤول في "حزب الله" يتحرك - شاهد الفيديو
13:05
لحظة طعن متظاهر في الساحل السوري - شاهد الفيديو
محليات
توقيع وتعاون.. السفير المصري: لن أنقل تحذيراً
2025-12-29 | 05:40
A-
A+
توقيع وتعاون.. السفير المصري: لن أنقل تحذيراً
قال
السفير المصري
لدى
لبنان
علاء موسى
أنه سيتم توقيع
مذكرة تفاهم
بين لبنان ومصر لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة.
وأكد " اقرار مشروع
الفجوة
المالية خطوة مهمة للحكومة
اللبنانية
ومصر تجدد وقوفها الى جانب لبنان".
وأضاف "تواصلنا مستمر مع كافة الأطراف في لبنان والخارج بهدف تخفيف وتيرة التصعيد".
وشدد "لا أنقل تحذيراً بل دعوة لتطبيق القرارات الدوليّة والدولة اللبنانية قامت بدور مهمّ وكذلك الجيش في الجنوب ونقدّر أنّ الحلّ الوحيد لما نحن عليه الآن هو تطبيق الاتفاقات وهذا ما ننسّقه مع الشركاء وعلى رأسهم
الولايات المتحدة
".
توقيع وتعاون.. السفير المصري: لن أنقل تحذيراً
محليات
علاء موسى
لبنان
مصر
طاقة
