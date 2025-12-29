بري استقبل وزير البترول المصري ووفداً من قوى الأمن الداخلي

استقبل في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس كريم بدوي بحضور سفير مصر لدى علاء وتناول اللقاء عرض للاوضاع العامة وعلاقات التعاون الثنائي بين لبنان ومصر في مختلف المجالات اضافة لتوقيع مذكرة تفاهم بين جمهورية مصر العربية والجمهورية لتلبية لبنان احتياجاته من الغاز الطبيعي المخصص لتوليد الطاقة الكهربائية من الجانب المصري.