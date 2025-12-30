الأخبار
06:13
عن السلام مع إسرائيل.. هذا ما قاله طوني فرنجية لـ"الجديد" (فيديو)
2025-12-29
أسوأ 5 عملات..أين لبنان؟ - شاهد الفيديو
2025-12-29
السيارة تشتعل وتثير الفوضى! - شاهد الفيديو
2025-12-28
زار قطر وتركيا.. مسؤول في "حزب الله" يتحرك - شاهد الفيديو
2025-12-28
لحظة طعن متظاهر في الساحل السوري - شاهد الفيديو
محليات
"ليل ورعد وبرق وريح".. تحضّروا لليلة رأس السنة
2025-12-30 | 05:10
A-
A+
"ليل ورعد وبرق وريح".. تحضّروا لليلة رأس السنة
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في
المديرية العامة للطيران المدني
أن يكون الطقس غدا، غائما جزئيا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات و ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا اعتبارا من الظهر، مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود الـ 75 كلم/س بعد الظهر بخاصة شمال البلاد، يرتفع معها موج البحر وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر ويتدنى مستوى تساقطها على الـ1600 ليلا.
وجاء في النشرة الآتي:
-الحال العامة: طقس مستقر وبارد يسيطر على
لبنان
والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية، حتى ظهر يوم غد الأربعاء حيث يتأثر بمنخفض جوي مصدره شمال غرب
تركيا
مصحوب بكتل هوائية باردة، يؤدي الى طقس ماطر بغزارة أحيانا ، مع انخفاض بدرجات الحرارة ورياح ناشطة وعواصف رعدية وثلوج على ارتفاع 1600 متر، على ان يستمر تأثيره حتى بعد ظهر يوم الجمعة حيث يستقر الطقس تدريجا، ومن المتوقع أن يتأثر لبنان
يوم الأحد
بمنطقة من الضغط الجوي المرتفع تؤدي الى ارتفاع بدرجات الحرارة.
تحذير: تتشكل السيول على الطرق بسبب غزارة الأمطار
يومي
الاثنين والخميس، وتحذير من سلوك الطرق الجبلية بدا من 1500 متر بسبب تساقط الثلوج.
ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر
كانون
الاول في
بيروت
بين 13 و 21، في
طرابلس
بين 10و 19درجة وفي زحلة بين 4 و14 درجة.
-الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء:
قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ضباب محلي على المرتفعات و ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، مع تحذير من تشكل الجليد على الطرق الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى وفي الليل اعتبارا من ارتفاع 1400 متر، على ان يتحول تدريجا خلال الليل إلى غائم فتهطل أمطار خفيفة متفرقة مع بعض الثلوج بدءا من ارتفاع 1600 متر مع رياح ناشطة.
الأربعاء:
غائم جزئيا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات و ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا اعتبارا من الظهر، مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ال 75كلم/س بعد الظهر بخاصة شمال البلاد، يرتفع معها موج البحر وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر ويتدنى مستوى تساقطها على الـ1600 ليلا.
الخميس:
غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية، تنخفض درجات الحرارة وتهطل أمطار متفرقة، تكون غريرة أحيانا ومترافقة بعواصف رعدية مع احتمال تشكل السيول عل الطرق ، تنشط الرياح وتشتد سرعتها أحيانا لحدود الـ 65كلم/س شمال البلاد، يرتفع معها موج البحر وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر خلال النهار وتتدنى ليلا لتصل الى 1400 متر على المرتفعات الشمالية.
الجمعة:
غائم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي طفيف بدرجات الحرارة ، تهطل أمطار متفرقة معثلوج خفيفة على ارتفاع 1200 متر، ويتحسن الطقس تدريجا ابتداءا من بعد الظهر فيتحول ليلا الى قليل الغيوم. نحذر من تشكل الجليد على الطرق الجبلية والداخلية ومن خطر الانزلاقات.
-الحرارة على الساحل من 12 الى 19 درجة، فوق الجبال من 2 الى 9 درجات، في الداخل من 5 الى12 درجة.
-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 15 و45 كم/س.
-الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء على المرتفعات مساء بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و75 %.
-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج، حرارة سطح الماء: 21 درجة.
-الضغط الجوي: 766 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس: 6,43
-ساعة غروب الشمس: 16,39
"إجراءات أمنية".. ليلة رأس السنة!
ليلى عبد اللطيف ضيفة نيشان ليلة رأس السنة على الجديد
حفل استثنائي ليلة رأس السنة يجمع فارس كرم ونادر الأتات ورحمة رياض
"ليل ورعد وبرق وريح".. تحضّروا لليلة رأس السنة
محليات
الطقس
الميلاد
