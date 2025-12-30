في عين الحلوة… فتح تسلّم الدفعة الخامسة من سلاحها للجيش

وتزامن ذلك مع انتشار وحدات من في محيط موقع تسليم السلاح الفلسطيني عند أطراف مخيم عين الحلوة، في إطار الإجراءات الأمنية المتّخذة لمواكبة العملية.

في سياق متصل، قال مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في الأمن الوطني الفلسطيني في عبدالهادي الأسدي للجديد: أن الوطني الفلسطيني استكملت، الثلاثاء، تسليم الدفعة الخامسة من السلاح الثقيل العائد لمنظمة التحرير ، وذلك في مخيم عين الحلوة – صيدا.

وأضاف:أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا للبيان الرئاسي المشترك الصادر عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الجمهورية جوزاف عون بتاريخ 21 أيار 2025، وما نتج عنه من عمل اللجنة اللبنانية – الفلسطينية المشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات وتحسين الظروف المعيشية فيها.