محليات

سلام في عين التينة.. والمستجدات السياسية على الطاولة

2025-12-30 | 06:23
سلام في عين التينة.. والمستجدات السياسية على الطاولة
سلام في عين التينة.. والمستجدات السياسية على الطاولة

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس الحكومة نواف سلام، وبحثا في الاوضاع العامة والمستجدات السياسية .

واستقبل بري وزير الصحة العامة راكان ناصر الدين، وبحث معه في الآوضاع العامة وشؤوناً متصلة بالقطاع الصحي وبرامج عمل وزارة الصحة  .

برقية تهنئة لنظيره العراقي

على صعيد آخر،أبرق الرئيس نبيه بري، الى رئيس مجلس النواب في جمهورية العراق السيد هيبت حمد الحلبوسي مهنئاً بانتخابه رئيسا للسلطة التشريعية في العراق، وجاء في :
يسعدني بإسمي الشخصي ، وبإسم المجلس النيابي أن أتقدم منكم  بأحر التهاني على الثقة التي منحكم إياها أعضاء المجلس النيابي العراقي بإنتخابكم رئيساً للسلطة التشريعية في الجمهورية العراقية الشقيقة .
أنتهزها مناسبة ،لأجدد فيها التأكيد على إستعدادنا في المجلس النيابي اللبناني العمل سويا من أجل تطوير صيغ التعاون والتنسيق بين برلماني بلدينا في مختلف المنتديات والمجالات وبخاصة التشريعية منها بما يخدم المصالح المشتركة لبلدينا وشعبيناً الشقيقين ، متمنياً لسيادتكم التوفيق والنجاح في مهامكم وللعراق شعباً وحكومة وبرلماناً المزيد من التقدم والإستقرار والإزدهار

سلام في عين التينة.. والمستجدات السياسية على الطاولة

محليات

سلام

بري

