من "حزب الله" لـ حماس.. بيان جديد!

أصدر بياناً، قدم من خلاله التعزية والتبريك لقيادة حركة حماس بشهادة قيادييها.

وجاء في نص البيان:



قدّم مسؤول العلاقات في ، النائب السابق حسن حب ، في اتصال هاتفي بممثل حركة حماس في ‏ عبد الهادي، التعزية والتبريك بشهادة القادة المجاهدين الكبار: السنوار، محمد شبانة، حكم العيسى، رائد سعد، ‏والناطق الرسمي كتائب عزالدين القسام القائد حذيفة الكحلوت (أبو عبيدة). ‏



ورأى حب الله أن اغتيال القادة لن يكسر إرادة ولن يطفئ جذوتها، وإن الدماء الطاهرة لهؤلاء القادة ستنبت جيلًا من ‏المقاومين أشد بأسًا وإصرارًا وثباتًا ومضيًا في مسيرة الجهاد حتى تحقيق النصر بإذن الله. ‏



وأكد تضامن حزب الله الكامل مع المقاومة الفلسطينية وشعبها، وأن هذا الذي يتمادى ويتغطرس من فلسطين ‏إلى لبنان وسوريا واليمن دون رادع، لن يوقفه إلا خيار المقاومة، الذي هو الطريق الوحيد الذي سيسقط كل مشاريع ‏الاستسلام التي يحاول هذا العدو ومن خلفه شريكته أميركا فرضه على المنطقة.‏