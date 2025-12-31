الأخبار
محليات

من قوى الامن الداخلي.. تدابير أمنية وتوجيهات ومعايدة!

2025-12-31 | 06:40
من قوى الامن الداخلي.. تدابير أمنية وتوجيهات ومعايدة!
من قوى الامن الداخلي.. تدابير أمنية وتوجيهات ومعايدة!

صــــــدر عــــن المديريـّـــة العـــامّـة لقــــوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبــة العلاقــات العامّـة مـا يلــي:

لمناسبة رأس السّنة الميلاديّة 2026 والاحتفالات والنّشاطات التي ترافقها، ستقوم القطعات العملانيّة في قوى الأمن الداخلي بتنفيذ إجراءات أمنيّة مشدّدة، للحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم، والسّهر على حماية المرافق السّياحية والتّجاريّة والاقتصاديّة والتّجمعات الاحتفاليّة، ودور العبادة، وأماكن السّهر، إضافةً إلى تأمين حركة السّير بهدف الحدّ من الازدحام وتجنّب حصول حوادث مروريّة.

وهي لهذه الغاية اتُّخذت مجموعة إجراءات استثنائيّة، منها:

 -رفع نسبة الجهوزيّة في القطعات العملانيّة إلى الحدّ الأقصى (100 %) لتنفيذ مهمّات حفظ أمن ونظام على مختلف الأراضي اللّبنانيّة، إضافةً إلى شعبة المعلومات وعناصر من مفارز الاستقصاء للقيام بالمهام الاستطلاعيّة والاستعلاميّة.

 -إطلاق دوريّات راجلة وسيّارة، وإقامة حواجز أمنيّة ثابتة وظرفيّة، وتكثيف تواجد عناصرها على الطّرقات الرئيسيّة والتّقاطعات الهامّة.

 -تسيير دوريّات على الأوتوسترادات بهدف تخفيف السّرعة.

 -تكثيف عمل رادارات السّرعة.

-إقامة حواجز لفحص نسبة الكحول في الدّم لدى السّائقين، ونقل المخالفين منهم إلى منازلهم بواسطة شركة Charlie Taxi التي ستقوم بهذه المبادرة على نفقتها الخاصّة. كما ستقوم الشّركة المذكورة بالإجابة على الاتّصالات الواردة من قِبَل أصحاب المطاعم وال valet parking… على الرّقم السّاخن 1514، لنقل السّائقين الذين هُم في حالة السّكر الظّاهر إلى منازلهم، مجانًا، وذلك ضمن بيروت وجبل لبنان، وطيلة ليلة رأس السّنة لغاية السّاعة السّادسة من صباح 1-1-2026.

-كما وفي خارج نطاق بيروت وجبل لبنان، ستقوم شركة Rabih taxi بالمهام ذاتها على الرّقم 111156-70.

    وبهذه المناسبة، تهيب هذه المديريّة العامّة بالمواطنين التّقيّد بالقوانين المرعيّة الإجراء، وبخاصّةٍ:

 -عدم إطلاق النّار ابتهاجًا، والاحتفال بِرُقيّ والابتعاد عن هذه الآفة الرّجعيّة، مع التّأكيد على التّشدّد في ملاحقة المخالفين قانونيًّا. كما وتطلب منهم عدم التّردد في الإبلاغ المُوَثّق، بواسطة صور أو تسجيلات فيديو، عن مطلقي النّار، وذلك عبر خدمة “بَلِّغ” على موقع قوى الأمن الدّاخلي الإلكتروني، وحساباتها على مواقع التّواصل الاجتماعي العائدة لها.

 -عدم القيادة تحت تأثير الكحول.

 -القيادة بتأنٍ ورويّة ضمن حدود السّرعة المسموح بها.

 -وضع حزام الأمان في المقاعد الأماميّة والخلفيّة.

 -عدم استعمال الهاتف الخلوي أثناء القيادة بأي شكل من الأشكال.

 -عدم المجازفة في القيادة عند الشّعور بالتّعب أو النّعاس.

حالة الطقس: وفقًا لمصلحة الأرصاد الجويّة، من المتوقّع أن تكون حالة الطقس اليوم: أمطار غزيرة اعتباراً من بعد الظهر وتكون مترافقة بعواصف رعديّة ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ال 75كلم/ساعة، يرتفع معها موج البحر، كما تتساقط الثّلوج على ارتفاع ١8٠٠ متر وما فوق، وتلامس ١6٠٠ متر فجر يوم الخميس..

لذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة من المواطنين توخّي الحذر والتّقيّد بالإرشادات التّالية:

-عدم سلوك الطّرقات الجبليّة إلاّ في حالات الضّرورة القصوى.

-القيادة بحذرٍ والتّأكد من حالة هذه الطّرقات قبل سلوكها، ومتابعة النّشرات المتعلّقة بحالة الطّقس والطّرق.

-التّأكد من الحالة الميكانيكيّة للسّيّارة (صلاحيّة الإطارات، ماسحات الزّجاج، البطّاريّة، الإنارة…)

-تجهيز السّيّارات بالسّلاسل المعدنيّة.

-اتّخاذ جميع الاحتياطات الوقائيّة الضّروريّة.

إنّ المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي تتمنى للمواطنين عامًا سعيدًا، وتطلب منهم التّقيّد بتوجيهات عناصرها المكلّفين تنفيذ هذه المهمّة التي تهدف بالأساس للحفاظ على سلامتهم وأمنهم، والاتصال على الرقم 112 في حال حصول أي طارئ.
