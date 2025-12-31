الرئيس عون: الوضع الأمني يُعتبر من الأفضل بين دول العالم بشهادة الزوار الأجانب

أصدرت الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين -المرابطون، بيانا، لفتت فيه الى "أن الاستهدافات الاستراتيجية الإعلامية والأمنية للمملكة العربية السعودية في المرحلة الأخيرة، تؤكد قيمة الدور الفعال الإقليمي والعربي للمملكة، من خلال الثبات الحكيم والموزون، والقادر على إدارة الأزمات الكبرى التي تعصف بأمتنا".



وشددت الحركة على "التقدير والاحترام للاهتمام الإيجابي والبناء للمملكة العربية السعودية، في حفظ الكيانات الشرعية للدول العربية، وهذا ما يحصّن الأمن القومي العربي ككل في مواجهة التحديات الخطيرة والمستجدة على أمتنا العربية".