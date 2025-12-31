سمِّ 3 من مذيعي نشرة أخبار الجديد المسائية لتربح 3000$ !!
كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية في تقرير أن المؤسسة الأمنية تقدّر أن التحركات الجارية في لبنان لا تستوفي شروط وقف إطلاق النار. وعلى خلفية رصد محاولات لإعادة تأهيل قدرات حزب الله، قرر الجيش الإسرائيلي رفع مستوى الجاهزية تحسبًا لإمكانية تنفيذ عمل عسكري.