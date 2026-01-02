الأخبار
محليات

الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: متابعة للإنذارات التي تم تفعيلها في منطقة برعام على الحدود اللبنانية، تم إطلاق صاروخ اعتراض نحو هدف جوي مشبوه، ويجري حالياً فحص نتائج الاعتراض.

2026-01-02 | 03:29
الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: متابعة للإنذارات التي تم تفعيلها في منطقة برعام على الحدود اللبنانية، تم إطلاق صاروخ اعتراض نحو هدف جوي مشبوه، ويجري حالياً فحص نتائج الاعتراض.
الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: متابعة للإنذارات التي تم تفعيلها في منطقة برعام على الحدود اللبنانية، تم إطلاق صاروخ اعتراض نحو هدف جوي مشبوه، ويجري حالياً فحص نتائج الاعتراض.

