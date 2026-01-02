الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
البرامج
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا مواقع ومنشآت عسكرية ومخازن أسلحة تابعة لحزب الله في عدة مناطق جنوبي لبنان
2026-01-02 | 05:37
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا مواقع ومنشآت عسكرية ومخازن أسلحة تابعة لحزب الله في عدة مناطق جنوبي لبنان
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا مواقع ومنشآت عسكرية ومخازن أسلحة تابعة لحزب الله في عدة مناطق جنوبي لبنان
