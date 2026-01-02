"أكثر من 100 طلقة من موقع للجيش الاسرائيلي".. بيان لليونيفيل!

أصدرت قوات حفظ السلام، "اليونيفيل"، بياناً، جاء فيه:





أفاد جنود حفظ السلام عن تعرّضهم في وقت سابق لإطلاق خمسة عشر طلقة من أسلحة خفيفة على مسافة لا تتجاوز خمسين متراً، وذلك أثناء قيامهم بدورية قرب كفرشوبا.



وبعد أقل من عشرين دقيقة، أفاد جنود حفظ السلام في دورية ثانية بالمنطقة نفسها عن تعرّضهم لإطلاق نحو مئة طلقة من رشاشات على مسافة خمسين متراً تقريباً.



ولم تُسفر أي من الحالتين عن أضرار أو إصابات.



وقد رجّح جنود حفظ السلام أن إطلاق النار جاء من موقع تابع للجيش جنوب الخط الأزرق في كلتا الحالتين، وأرسلت اليونيفيل طلباً "لوقف الرمي بالنار" عبر قنوات الاتصال الخاصة بها.



وكانت اليونيفيل قد أبلغت الجيش الإسرائيلي مسبقاً عن الأنشطة في تلك المناطق، وفقاً للإجراءات المعتادة للدوريات في المناطق الحساسة قرب الخط الأزرق.



وتقع مثل هذه الحوادث بشكل متكرر، ما يُنذر بظاهرة مقلقة. إن الهجمات على قوات حفظ السلام أو بالقرب منها تشكل انتهاكات خطيرة لقرار 1701.



ونكرر دعوتنا للجيش الاسرائيلي لوقف السلوك العدواني والهجمات على قوات حفظ السلام العاملة من أجل السلام والاستقرار على طول الخط الأزرق أو بالقرب منه.