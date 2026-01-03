الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
رجي: اطمأنيت على أوضاع الجالية اللبنانية في فنزويلا وأدعو اللبنانيين إلى التواصل مع السفارة في حال حصول أي مستجدات تستدعي التدخل
2026-01-03 | 12:21
A-
A+
رجي: اطمأنيت على أوضاع الجالية اللبنانية في فنزويلا وأدعو اللبنانيين إلى التواصل مع السفارة في حال حصول أي مستجدات تستدعي التدخل
مقالات ذات صلة
رجي: لدينا مشكلة مع إيران ومنفتحون على الحوار شرط توقفها عن التدخل بشؤوننا الداخلية
وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي: هناك التزام من الجهتين السوري واللبناني واحترام للدولة اللبنانية مع عدم التدخل بشؤونها وهذا مسار إيجابي
معلومات الجديد: رجي لمس انزعاجاً من عدد كبير من الجاليات تُرجم بالنسبة الضئيلة للتسجيل في السفارات اللبنانية كما أرسل المشروع انطلاقاً من مسؤوليته كوزير للخارجية بأن القانون الحالي بحاجة إلى تعديل
رجي: اطمأنيت على أوضاع الجالية اللبنانية في فنزويلا وأدعو اللبنانيين إلى التواصل مع السفارة في حال حصول أي مستجدات تستدعي التدخل
يحدث الآن
عربي و دولي
16:38
رويترز: طائرة تقل مادورو وصلت قبل قليل إلى نيويورك
محليات
16:34
ضوء أخضر لاستكمال الحرب! (شاهد الفيديو)
عربي و دولي
16:30
رويترز: صادرات النفط الفنزويلية متوقفة تماما مع امتناع ناقلات النفط عن المغادرة وسط الاضطرابات السياسية
