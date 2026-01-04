الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

حراك عربي–دولي مكثف.. ولبنان مطالب بمزيد من الخطوات (الأنباء الكويتية)

2026-01-04 | 00:28
حراك عربي–دولي مكثف.. ولبنان مطالب بمزيد من الخطوات (الأنباء الكويتية)
حراك عربي–دولي مكثف.. ولبنان مطالب بمزيد من الخطوات (الأنباء الكويتية)

كتبت صحيفة الأنباء الكويتية:

قال مصدر أمني لبناني لـ «الأنباء» ان اجتماع «الميكانيزم» على مستوى العسكريين فقط من دون مشاركة المدنيين، هدفه إعادة ترتيب الأولويات الأمنية وآليات التعاطي مع الشأن الأمني في جنوب الليطاني، كمنطقة خالية من وجود أمني حزبي وحصرية السلاح بيد الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية الرسمية.

وأشار إلى ان المطلوب وضع أسس لآليات المراقبة والتعاون مع القوات الدولية ولجنة «الميكانيزم» لمنع أي خرق خصوصا من الجانب الإسرائيلي الذي يقوم يوميا باقتحام البلدات الحدودية وتدمير ما تبقى من منازل قليلة نجت من الحرب، مع استمرار التهديدات والحشود.

وقال مصدر سياسي رفيع لـ «الأنباء» إن دول «الرباعي» العربي - الدولي (السعودية، مصر، الولايات المتحدة، وفرنسا) تكثف من اتصالاتها في المرحلة المقبلة من خلال زيارات لعدد من الموفدين لإجراء محادثات مع المسؤولين اللبنانيين بهدف منع الحرب الإسرائيلية من جهة، والحفاظ على الإنجازات التي تحققت، ومنع أي مغامرة إسرائيلية لإعادة خلط الأوراق في لبنان بالتوازي مع المشاريع المتعلقة بالوضع الإقليمي.

وأضاف المصدر: «سيركز التحرك الإقليمي - الدولي في اتصالاته، بالإضافة إلى منع توسيع العدوان الإسرائيلي، على مطالبة الحكومة اللبنانية باتخاذ المزيد من الخطوات نحو بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وتحصين الوضع جنوب الليطاني. وفي الوقت عينه، سيركز الجانب اللبناني على انسحاب الاحتلال حتى الحدود الدولية تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701».
محليات

لبنان

الجنوب

الجيش

الجيش

الميكانيزم

لبنان لدمشق: أراضينا لن تُستخدم ضد أمن سوريا (الشرق الأوسط)
ضوء أخضر لاستكمال الحرب! (شاهد الفيديو)

استعدوا… إليكم طقس الأيام المقبلة
04:42

استعدوا… إليكم طقس الأيام المقبلة

اشارت ​دائرة التقديرات​ في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة الطيران المدني الى ان "الضغط الجوي المرتفع يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط يؤدي الى طقس مستقر مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة وبقاء الأجواء الباردة خلال الليل خاصة في المناطق الجبلية والداخلية ، يتوقع عودة الأجواء المتقلبة و الماطرة إعتباراً من يوم الجمعة المقبل.

04:42

استعدوا… إليكم طقس الأيام المقبلة

اشارت ​دائرة التقديرات​ في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة الطيران المدني الى ان "الضغط الجوي المرتفع يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط يؤدي الى طقس مستقر مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة وبقاء الأجواء الباردة خلال الليل خاصة في المناطق الجبلية والداخلية ، يتوقع عودة الأجواء المتقلبة و الماطرة إعتباراً من يوم الجمعة المقبل.

صاروخ باليستي فوق الغازية! - شاهد الفيديو
05:17
صاروخ باليستي فوق الغازية.. ما القصة!
04:50
استعدوا… إليكم طقس الأيام المقبلة
04:42
يروج المخدرات في نهر الموت.. فأسقطه الكمين
04:33
أميركا تُبلِغ لبنان… هذا ما تريده إسرائيل!
03:32
لبنان لدمشق: أراضينا لن تُستخدم ضد أمن سوريا (الشرق الأوسط)
00:52
