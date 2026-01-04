حراك عربي–دولي مكثف.. ولبنان مطالب بمزيد من الخطوات (الأنباء الكويتية)

كتبت صحيفة الأنباء الكويتية:

قال مصدر أمني لبناني لـ «الأنباء» ان اجتماع «الميكانيزم» على مستوى العسكريين فقط من دون مشاركة المدنيين، هدفه إعادة ترتيب الأولويات الأمنية وآليات التعاطي مع الشأن الأمني في جنوب الليطاني، كمنطقة خالية من وجود أمني حزبي وحصرية السلاح بيد الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية الرسمية.



وأشار إلى ان المطلوب وضع أسس لآليات المراقبة والتعاون مع الدولية ولجنة «الميكانيزم» لمنع أي خرق خصوصا من الجانب الذي يقوم يوميا باقتحام البلدات الحدودية وتدمير ما تبقى من منازل قليلة نجت من الحرب، مع استمرار التهديدات والحشود.



وقال مصدر سياسي رفيع لـ «الأنباء» إن دول «الرباعي» - الدولي (السعودية، مصر، ، وفرنسا) تكثف من اتصالاتها في المرحلة المقبلة من خلال زيارات لعدد من الموفدين لإجراء محادثات مع المسؤولين اللبنانيين بهدف منع الحرب من جهة، والحفاظ على الإنجازات التي تحققت، ومنع أي مغامرة إسرائيلية لإعادة خلط الأوراق في بالتوازي مع المشاريع المتعلقة بالوضع الإقليمي.



وأضاف المصدر: «سيركز التحرك الإقليمي - الدولي في اتصالاته، بالإضافة إلى منع توسيع العدوان الإسرائيلي، على مطالبة الحكومة باتخاذ المزيد من الخطوات نحو بسط سلطة كامل أراضيها وتحصين الوضع جنوب الليطاني. وفي الوقت عينه، سيركز الجانب انسحاب الاحتلال حتى الحدود الدولية تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701».