حراك عربي–دولي مكثف.. ولبنان مطالب بمزيد من الخطوات (الأنباء الكويتية)

قال مصدر أمني لبناني لـ «الأنباء» ان اجتماع «الميكانيزم» على مستوى العسكريين فقط من دون مشاركة المدنيين، هدفه إعادة ترتيب الأولويات الأمنية وآليات التعاطي مع الشأن الأمني في جنوب الليطاني، كمنطقة خالية من وجود أمني حزبي وحصرية السلاح بيد الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية الرسمية.
وأشار إلى ان المطلوب وضع أسس لآليات المراقبة والتعاون مع القوات
الدولية ولجنة «الميكانيزم» لمنع أي خرق خصوصا من الجانب الإسرائيلي
الذي يقوم يوميا باقتحام البلدات الحدودية وتدمير ما تبقى من منازل قليلة نجت من الحرب، مع استمرار التهديدات والحشود.
وقال مصدر سياسي رفيع لـ «الأنباء» إن دول «الرباعي» العربي
- الدولي (السعودية، مصر، الولايات المتحدة
، وفرنسا) تكثف من اتصالاتها في المرحلة المقبلة من خلال زيارات لعدد من الموفدين لإجراء محادثات مع المسؤولين اللبنانيين بهدف منع الحرب الإسرائيلية
من جهة، والحفاظ على الإنجازات التي تحققت، ومنع أي مغامرة إسرائيلية لإعادة خلط الأوراق في لبنان
بالتوازي مع المشاريع المتعلقة بالوضع الإقليمي.
وأضاف المصدر: «سيركز التحرك الإقليمي - الدولي في اتصالاته، بالإضافة إلى منع توسيع العدوان الإسرائيلي، على مطالبة الحكومة اللبنانية
باتخاذ المزيد من الخطوات نحو بسط سلطة الدولة على
كامل أراضيها وتحصين الوضع جنوب الليطاني. وفي الوقت عينه، سيركز الجانب اللبناني على
انسحاب الاحتلال حتى الحدود الدولية تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701».