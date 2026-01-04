جثة في فاريا.. وبيان للدفاع المدني

"حوالي الساعة الخامسة من مساء



"حوالي الساعة الخامسة من مساء ، تبلّغت غرفة عمليات عن فقدان شاب سوري الجنسية كان برفقة عشرة من رفاقه في أعالي فاريا، حيث توجّه منفردًا إلى محلة لالتقاط صور، وفُقد الاتصال به، ما دفع رفاقه إلى الاتصال بالقوى الأمنية والدفاع المدني لطلب المساعدة.



وبعد تمشيط تلك البقعة الجغرافية، عثر عناصر الدفاع المدني، بمؤازرة وحدات من المنتشرة عملانيًا، على الشاب، وهو في الثاني من العمر، حيث تبيّن أنّه هوى عن شير مرتفع، ما أدى إلى تعرّضه لكسور بالغة أفضت إلى مفارقته الحياة. وقد جرى نقل الجثة إلى أحد مستشفيات المنطقة".