مدير تحرير جريدة النهار غسان حجار لـ #وهلق_شو: الضغط مستمر على إيران وحزب الله وقد نقل أحد المبعوثين رسالة للحزب بأن فنزويلا سيتغير نظامها مع توصية بالتماشي مع الأحداث