معلومات الجديد: مدعي عام التمييز يستمع إلى النائب أحمد الخير والمرشح سرحان بركات بصفة شهود في قضية "الأمير أبو عمر"
معلومات الجديد: مدعي عام التمييز يستمع إلى النائب أحمد الخير والمرشح سرحان بركات بصفة شهود في قضية "الأمير أبو عمر"
مراسل الجديد: غارة إسرائيلية إستهدفت سيارة رابيد على طريق عام بلدة بريقع في قضاء النبطية
مراسل الجديد: غارة إسرائيلية إستهدفت سيارة رابيد على طريق عام بلدة بريقع في قضاء النبطية
محليات

معادلة دولية طُرحت على الحكومة (الأنباء الكويتية)

2026-01-05 | 01:06
معادلة دولية طُرحت على الحكومة (الأنباء الكويتية)
معادلة دولية طُرحت على الحكومة (الأنباء الكويتية)

كتبت صحيفة "الأنباء الكويتية":

أكد مصدر وزاري لـ"الأنباء الكويتية": أن "على لبنان التعامل مع حصر السلاح في منطقة شمال الليطاني بمنتهى الجدية، اذ يقف أمام التريث العربي والدولي بإعطاء مهلة إضافية لا تنفع معها الأصوات والنبرة العالية ورفض التعاون الداخلي مع توجه الحكومة بتسليم السلاح شمال الليطاني".
وقال المصدر: "أي تأخير في إقرار هذا الأمر لن تكون نتائجه في صالح لبنان، في ظل المستجدات على الساحة الإقليمية لجهة ما يحصل من احتجاجات في إيران، أو لجهة التطورات الدولية الصادمة، والتي تتطلب مرونة كافية".
ورأى أن "مسألة حصر السلاح غير قابلة للتفسير أو التأويل في بنود القرار 1701، بل هي تشمل كل لبنان وضمن مراحل محددة كما قررت الحكومة في اجتماعها في 5 آب الماضي".
وكشف عن "معادلة دولية جديدة طرحت على الحكومة اللبنانية، قوامها حصر السلاح مقابل الاستقرار والاستثمار". واعتبر أنه على لبنان الاستفادة من هذه الفرصة المتاحة للخروج من أزماته الضاغطة، بدلا من مراكمة أزمة جديدة. وأشار إلى أن لبنان سيتعاون مع المسعى العربي والدولي بكل جدية، بهدف إحداث خرق كبير على صعيد حصر السلاح خارج جنوب الليطاني، يفتح الباب أمام إزالة البؤر الأمنية، والقضاء على عصابات المخدرات والتهريب إضافة إلى ضرورة الانتهاء من ملف السلاح الفلسطيني، محذرا من انعكاس تداعيات عدم تسليمه كاملا في شكل سلبي على الوضع اللبناني برمته.

معادلة دولية طُرحت على الحكومة (الأنباء الكويتية)

محليات

لبنان

حصر السلاح

عن "صيرفة" بيان وتوضيح من وزارة المال
05:27

عن "صيرفة" بيان وتوضيح من وزارة المال

أصدرت وزارة المالية بياناً تضمن إيضاحات بشأن تطبيق القرار رقم 647/1 تاريخ 4/6/2024 المتعلق بتحديد آلية التصريح عن العمليات التي تم تنفيذها على منصة صيرفة وتسديد الضريبة المتوجبة عليها. وفيه:

05:27

عن "صيرفة" بيان وتوضيح من وزارة المال

أصدرت وزارة المالية بياناً تضمن إيضاحات بشأن تطبيق القرار رقم 647/1 تاريخ 4/6/2024 المتعلق بتحديد آلية التصريح عن العمليات التي تم تنفيذها على منصة صيرفة وتسديد الضريبة المتوجبة عليها. وفيه:

