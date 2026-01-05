عن "صيرفة" بيان وتوضيح من وزارة المال

عاجل
المتحدث باسم وزارة الداخلية: لا صحة لما تتداوله بعض المنصات بشأن وقوع حادث أمني استهدف الرئيس أحمد الشرع وعددا من القيادات
المتحدث باسم وزارة الداخلية: لا صحة لما تتداوله بعض المنصات بشأن وقوع حادث أمني استهدف الرئيس أحمد الشرع وعددا من القيادات
بلدية الصويري تقطع الطريق بإتجاه المنارة و تحوّل السير من مفرق دار الحنان بإتجاه الخيارة
بلدية الصويري تقطع الطريق بإتجاه المنارة و تحوّل السير من مفرق دار الحنان بإتجاه الخيارة
رويترز: بيانات الشحن تُظهر أن ناقلة نفط مستأجرة من شركة شيفرون تحمل نفطًا خامًا فنزويليًا غادرت المياه الفنزويلية متجهة إلى ساحل خليج الولايات المتحدة
رويترز: بيانات الشحن تُظهر أن ناقلة نفط مستأجرة من شركة شيفرون تحمل نفطًا خامًا فنزويليًا غادرت المياه الفنزويلية متجهة إلى ساحل خليج الولايات المتحدة
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
19
o
البقاع
8
o
الجنوب
18
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
03:22
مادورو يتجوّل في شوارع نيويورك (فيديو)
15:16
من تشافيز الى محور إيران.. مسلسل الإطاحة بمادورو
2026-01-04
صاروخ باليستي فوق الغازية! - شاهد الفيديو
2026-01-04
ترامب يتناول العشاء بعد القبض على مادورو - شاهد الفيديو
2026-01-04
مادورو مكبَّلًا في نيويورك - شاهد الفيديو
محليات
عن "صيرفة" بيان وتوضيح من وزارة المال
2026-01-05 | 05:27
A-
A+
عن "صيرفة" بيان وتوضيح من وزارة المال
أصدرت
وزارة المالية
بياناً تضمن إيضاحات بشأن تطبيق القرار رقم 647/1 تاريخ 4/6/2024 المتعلق بتحديد آلية التصريح عن العمليات التي تم تنفيذها على منصة صيرفة وتسديد الضريبة المتوجبة عليها. وفيه:
"استنادا إلى المادة 93 من
قانون الموازنة
العامة للعام 2024 التي أخضعت الأرباح التي نتجت عن العمليات التي نفّذها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون على منصة صيرفة التي تجاوزت قيمتها 15.000
دولار
أميركي، لضريبة استثنائية إضافية بمعدل 17%،
واستناداً إلى القرار رقم 647/1 تاريخ 4/6/2024 لا سيما المواد 2 و4 و9 و10 و11 منه،
وعطفاً على الإعلام رقم 4957/ص1 تاريخ 30/12/2025،
يهم
وزارة المالية
أن توضح ما يلي:
o إن الأشخاص الملزمين بالتصريح وتسديد الضريبة على الأرباح التي حقّقوها نتيجة العمليات التي نفّذوها على منصة صيرفة،هم الأشخاص الطبيعيون والمعنويون التي زادت قيمة العمليات التي نفّذوها خلال السنوات 2021, 2022 و2023 عن 15,000 دولار أميركي مهما بلغت قيمة الأرباح التي نتجت عن تلك العمليات.
o تخضع الأرباح التي نتجت عن تلك العمليات لضريبة استثنائية إضافية معدلها 17%، وتعني
كلمة
"إضافية" أن المكلفين بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي ملزمون بتسديد تلك الضريبة ولو كانوا قد أظهروا تلك الأرباح في تصاريحهم السنوية، وأن المكلفين على أساس الربح المقطوع ملزمون أيضاً بتسديد تلك الضريبة ولو كانوا قد ضمّنوا تصاريحهم السنوية الإيرادات التي نتجت عن تلك العمليات.
o يُقدم التصريح ورقياً إلى أي من مكاتب شركة بريد لبنان( ليبان بوست) وفق النموذج "ت5" المتوافر على الموقع الالكتروني لوزارة المالية www.finance.gov.lb، ومن أجل تعبئة الخانات 100 و 200 و 300 المخصّصة في ذلك النموذج للقيمة بالليرة
اللبنانية
للدولارات التي تم شراؤها على سعر صيرفة، يُعتمد سعر صيرفة كما هو محدد على موقع وزارة المالية الإلكتروني المشار اليه اعلاه.
o من أجل تعبئة الخانة المخصصة للسنة المالية، تذكر السنة التي تم تنفيذ العمليات خلالها إذا اقتصرت تلك العمليات على سنة واحدة، أما إذا كانت العمليات قد نفّذت خلال أكثر من سنة واحدة فتذكر السنة
الأخيرة
.
o يتم تسديد الضريبة لدى احد المصارف أو فروعها أو شركة بريد
لبنان
أو شركة OMT أو شركة B.O.B أو شركة Whish Money أو شركة ترانسفير إنترناشيونال (Cash Plus) وفق النموذج "ص 18"، ويُعتمد من أجل تعبئة الخانات 110 و 210 و 310 المخصّصة في ذلك النموذج للقيمة بالليرة اللبنانية للدولارات المشتراة بحسب السعر الفعلي المتداول به في السوق الحرّة كما هو محدّد على موقع الوزارة الإلكتروني المشار إليه أعلاه.
o معدّل غرامة التحقق هو 10% من قيمة الضريبة عن كل شهر تأخير اعتباراً من 1/6/2025.
o معدّل غرامة التأخير في تسديد الضريبة هو2 % عن كل شهر وتحتسب الغرامة على مجموع الضريبة وغرامة التحقق, ويمكن الإستفادة من تخفيض الغرامات وفقاً للقرار 1065/1 تاريخ 30/12/2025.
اما بالنسبة للأشخاص الذين ليس لديهم رقم ضريبي:
يتوجب عليهم الحصول على ذلك الرقم من
الوحدة
المالية المختصة التي يقع مركز إقامتهم ضمن نطاقها، ويتوجب عليهم للحصول على ذلك الرقم إبراز (تذكرة الهوية أو إخراج قيد إفرادي أو جواز سفر) ومستند يتعلق بمقرّ الإقامة
المختار
(سند ملكية أو سند إيجار)".
مقالات ذات صلة
كندة حنا توضح حقيقة خلافها مع جهة إنتاج: "الأزمة مالية وليست مهنية"
"زيارة هامة" وزير المال في الجنوب غداً
عن الإنفلونزا والعطلة .. توضيح من وزارة التربية
عن "صيرفة" بيان وتوضيح من وزارة المال
محليات
صيرفة
المودعين
العودة الى الأعلى
مراسل الجديد: غارة إسرائيلية إستهدفت سيارة رابيد على طريق عام بلدة بريقع في قضاء النبطية
منحة العسكريين المتقاعدين في المصارف اليوم
اقرأ ايضا في محليات
10:35
بلدية الصويري تقطع الطريق بإتجاه المنارة و تحوّل السير من مفرق دار الحنان بإتجاه الخيارة
10:35
بلدية الصويري تقطع الطريق بإتجاه المنارة و تحوّل السير من مفرق دار الحنان بإتجاه الخيارة
10:30
الوكالة الوطنية: مدفعية العدو تطلق عددا من القذائف باتجاه وادي علما الشعب لجهة الضهيرة
10:30
الوكالة الوطنية: مدفعية العدو تطلق عددا من القذائف باتجاه وادي علما الشعب لجهة الضهيرة
10:25
نتنياهو: حكومتي اتخذت قرارا مهما وكبيرا لمهاجمة إيران لإزالة تهديدات مثل البرنامج النووي والصواريخ الباليستية
10:25
نتنياهو: حكومتي اتخذت قرارا مهما وكبيرا لمهاجمة إيران لإزالة تهديدات مثل البرنامج النووي والصواريخ الباليستية
يحدث الآن
عربي و دولي
10:48
المتحدث باسم وزارة الداخلية: لا صحة لما تتداوله بعض المنصات بشأن وقوع حادث أمني استهدف الرئيس أحمد الشرع وعددا من القيادات
عربي و دولي
10:41
نتنياهو: لن نسمح لإيران!
محليات
10:35
بلدية الصويري تقطع الطريق بإتجاه المنارة و تحوّل السير من مفرق دار الحنان بإتجاه الخيارة
اخترنا لك
بلدية الصويري تقطع الطريق بإتجاه المنارة و تحوّل السير من مفرق دار الحنان بإتجاه الخيارة
10:35
الوكالة الوطنية: مدفعية العدو تطلق عددا من القذائف باتجاه وادي علما الشعب لجهة الضهيرة
10:30
نتنياهو: حكومتي اتخذت قرارا مهما وكبيرا لمهاجمة إيران لإزالة تهديدات مثل البرنامج النووي والصواريخ الباليستية
10:25
نتنياهو: اتخذنا خلال الحرب قرارات مصيرية في وجه ضغوط من الخارج والداخل
10:24
الوكالة الوطنية: قطع الطريق في أنان بين صيدا وجزين تحسباً للضربة المحتملة من العدو
10:23
الاتحاد العمالي العام من السراي: ننظر الى مشروع الفجوة المالية بايجابية ووعدنا الرئيس سلام بمساندتنا في مسالة الصناديق في المجلس النيابي
10:16
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2025-12-16
إخلاء سبيل الوزير السابق أمين سلام.. الجديد تكشف!
2026-01-04
ترامب يتناول العشاء بعد القبض على مادورو - شاهد الفيديو
2026-01-01
بالصوت والصورة.. الجديد تحصل على اعترافات أبو عمر (تقرير)
2026-01-03
"ماذا تستفيد ايران؟".. نعيم قاسم: لتسليح الجيش اللبناني!
2025-07-19
مجموعات مسلحة تحتشد قرب حدود لبنان؟ (فيديو)
2025-08-23
التنين الازرق ظهر.. والسباحة ممنوعة
بالفيديو
بالفيديو
13:05
مقدمة النشرة المسائية 04-01-2026
2026-01-02
مقدمة النشرة المسائية 02-01-2026
2026-01-01
توقعات ليلى عبد اللطيف لـ 2026 عن الشامي : محسود
2026-01-01
توقعات ليلى عبد اللطيف لـ اليسا في عام 2026 : سنرى الدمعة في عينيها
2026-01-01
مقدمة النشرة المسائية 01-01-2026
2025-12-31
مقدمة النشرة المسائية 31-12-2025
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
16:48
على ارتفاع 40 ألف قدم… إنذار دولي يربك رحلة بيروت – باريس
عربي و دولي
16:48
على ارتفاع 40 ألف قدم… إنذار دولي يربك رحلة بيروت – باريس
عربي و دولي
07:09
"نجري ضربات استباقية".. اسرائيل تتأهب ضد "حزب الله"؟
عربي و دولي
07:09
"نجري ضربات استباقية".. اسرائيل تتأهب ضد "حزب الله"؟
عربي و دولي
07:33
تقرير اسرائيلي: ايران تخطط لاستهداف الشرع؟
عربي و دولي
07:33
تقرير اسرائيلي: ايران تخطط لاستهداف الشرع؟
عربي و دولي
08:32
بنى تحتية لحماس و "حزب الله".. انذارات جديدة لسكان لبنان! (صور)
عربي و دولي
08:32
بنى تحتية لحماس و "حزب الله".. انذارات جديدة لسكان لبنان! (صور)
خاص الجديد
08:08
"أبو عمر" تعرّض للضرب؟.. الجديد تكشف (صور)
خاص الجديد
08:08
"أبو عمر" تعرّض للضرب؟.. الجديد تكشف (صور)
محليات
08:26
عن "أبو عمر" وتسمية سلام.. بيان للنائب أحمد الخير
محليات
08:26
عن "أبو عمر" وتسمية سلام.. بيان للنائب أحمد الخير
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026