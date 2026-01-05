عاجل
المتحدث باسم وزارة الداخلية: لا صحة لما تتداوله بعض المنصات بشأن وقوع حادث أمني استهدف الرئيس أحمد الشرع وعددا من القيادات
المتحدث باسم وزارة الداخلية: لا صحة لما تتداوله بعض المنصات بشأن وقوع حادث أمني استهدف الرئيس أحمد الشرع وعددا من القيادات
بلدية الصويري تقطع الطريق بإتجاه المنارة و تحوّل السير من مفرق دار الحنان بإتجاه الخيارة
بلدية الصويري تقطع الطريق بإتجاه المنارة و تحوّل السير من مفرق دار الحنان بإتجاه الخيارة
محليات

عن "أبو عمر" وتسمية سلام.. بيان للنائب أحمد الخير

2026-01-05 | 08:26
عن &quot;أبو عمر&quot; وتسمية سلام.. بيان للنائب أحمد الخير
عن "أبو عمر" وتسمية سلام.. بيان للنائب أحمد الخير

صدر عن النائب أحمد الخير البيان الآتي:

لبيت اليوم دعوة مدّعي عام التمييز القاضي جمال الحجار للإدلاء بشهادتي حول ما دار في اجتماع تكتل "الاعتدال الوطني" قبل استشارات تسمية الرئيس المكلّف، وتفاصيل التباين الذي نشأ آنذاك في وجهات النظر، والاتصال الذي تلقاه أحد أعضاء التكتل من "الأمير المزعوم" المدعو أبو عمر.

جاءت شهادتي في ضوء الشهادة التي أدلى بها، قبل أيام، الزميل النائب محمد سليمان، وحرصت خلالها على مصارحة القاضي الحجار بكل ما أملك من معطيات، بما يخدم مسار التحقيق ويضع الوقائع في سياقها الصحيح أمام الرأي العام.

تحدثت في شهادتي عن الانقسام الذي ساد اجتماع تكتل "الاعتدال الوطني" حول التسمية، بين تمسكي وبعض الزملاء بتسمية الرئيس نجيب ميقاتي، في مقابل توجه بقية الزملاء إلى تسمية القاضي نواف سلام، ولا سيما بعد تسميته من قبل كتلتي "اللقاء الديموقراطي" و"لبنان القوي"، باعتبار أنّ الكفة باتت تميل لصالحه، ومن مصلحة التكتل تسميته.

في خضم هذا النقاش، تلقى الزميل محمد سليمان اتصالاً من المدعو أبو عمر، قُدم لنا على أنه أمير من الديوان الملكي السعودي، وتضمن توجيهات غير مباشرة بعدم تسمية ميقاتي، باعتبارها توجيهات من الديوان، ما أدى إلى شبه إجماع لدى أعضاء التكتل على تسمية سلام بدل ميقاتي.

ولمّا أثار اتصال "الأمير المزعوم" الريبة والشك في داخلي، بادرت فوراً، ومن داخل اجتماع التكتل، إلى الاتصال أكثر من مرة بسعادة سفير المملكة العربية السعودية د. وليد بخاري، لوضعه في أجواء الاتصال واستيضاح حقيقة ما نُسب فيه من توجيهات إلى الديوان الملكي، إلا أنه كان خارج السمع، وكان موعد التكتل في الاستشارات قد حان، فتمت التسمية لصالح سلام.

لاحقاً، وفي اليوم نفسه، بادر السفير  بخاري إلى الاتصال بي رداً على محاولاتي السابقة للاتصال به، فأطلعته على ما حصل وعلى تفاصيل الاتصال، فطلب مني ملاقاته في بيت السفارة في اليرزة، حيث عرضتُ عليه الوقائع كاملة، وقام بدوره بالاتصال بالأمير يزيد بن فرحان، وتحدّثتُ إليه وأبلغته بالتفاصيل الكاملة لما جرى.

ما سبق ذكره يأتي حرصاً مني على توضيح الحقيقة، وحسم أي التباس، تتمة لبياني الصادر قبل يومين، والذي أكدت فيه أنني غير معني بهذه القضية، وأنني حريص على تواصلي الدائم والمباشر مع القنوات الرسمية في المملكة العربية السعودية، الممثلة بسفارة المملكة في لبنان وبسعادة السفير د. بخاري، وذلك رداً على محاولات التشهير والافتراء التي زجّت باسمي إعلامياً في هذه القضية.

بناءً على ما تقدم، أؤكد ثقتي الكاملة بأن مسار التحقيق سيؤدي إلى كشف الحقائق كاملة، ومحاسبة جميع المتورطين، وكل من حاول استغلال هذه القضية لتضليل الرأي العام أو التشهير بكرامات الناس.
بلدية الصويري تقطع الطريق بإتجاه المنارة و تحوّل السير من مفرق دار الحنان بإتجاه الخيارة
10:35
الوكالة الوطنية: مدفعية العدو تطلق عددا من القذائف باتجاه وادي علما الشعب لجهة الضهيرة
10:30
نتنياهو: حكومتي اتخذت قرارا مهما وكبيرا لمهاجمة إيران لإزالة تهديدات مثل البرنامج النووي والصواريخ الباليستية
10:25
نتنياهو: اتخذنا خلال الحرب قرارات مصيرية في وجه ضغوط من الخارج والداخل
10:24
الوكالة الوطنية: قطع الطريق في أنان بين صيدا وجزين تحسباً للضربة المحتملة من العدو
10:23
الاتحاد العمالي العام من السراي: ننظر الى مشروع الفجوة المالية بايجابية ووعدنا الرئيس سلام بمساندتنا في مسالة الصناديق في المجلس النيابي
10:16
