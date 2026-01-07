وكالة "مهر": وزير الخارجية الإيراني سيزور لبنان مع وفد اقتصادي يوم الخميس

وزير الخارجية والمغتربين لـ"الجديد": تمّ دمج مشروع القانون المقدَّم من قِبَلي والآخر المقدَّم من قبل وزير الداخلية في نصٍّ واحد وسيُرفع إلى مجلس الوزراء لمناقشته في الجلسة يوم الخميس