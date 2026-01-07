عاجل
"أ ف ب": قتيلان و30 جريحاً خلال اشتباكات جنوب إيران
"أ ف ب": قتيلان و30 جريحاً خلال اشتباكات جنوب إيران
ترامب: سنهبّ لمساعدة حلف شمال الأطلسي دائما حتى لو لم يقف إلى جانبنا
ترامب: سنهبّ لمساعدة حلف شمال الأطلسي دائما حتى لو لم يقف إلى جانبنا
ترامب: أشك أن يهبّ حلف شمال الأطلسي لمساعدتنا في حال كنا نحتاجه فعلا
ترامب: أشك أن يهبّ حلف شمال الأطلسي لمساعدتنا في حال كنا نحتاجه فعلا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
07:59
بصاروخين وعن قرب.. سيارة تشتعل جراء غارة! (فيديو)
07:14
مبنى يسقط في طرابلس.. ومواطن يرفض الإخلاء! (فيديو)
06:53
مبنى سكني ينهار تدريجياً في طرابلس (فيديو)
02:45
قطعوا الطريق ورفعوا صوتهم.. مزارعو عكار غاضبون - شاهد الفيديو
01:40
اللص العالق في الحائط - شاهد الفيديو
محليات
الرئيس عون: الجيش اللبناني يقوم بدوره كاملا في منطقة جنوب الليطاني ولا صحة لما تشيعه إسرائيل وبعض الابواق المحلية عن عدم قيامه بالمهام الموكولة اليه
2026-01-07 | 08:01
A-
A+
الرئيس عون: الجيش اللبناني يقوم بدوره كاملا في منطقة جنوب الليطاني ولا صحة لما تشيعه إسرائيل وبعض الابواق المحلية عن عدم قيامه بالمهام الموكولة اليه
الرئيس عون: نرفض اتهام الجيش بعدم القيام بواجباته جنوب الليطاني واليونيفيل أكدت تنفيذه مهامه كاملة
مصادر دبلوماسية للجديد: الضربات الاسرائيلية قرب مراكز للجيش اللبناني تحمل رسالة اسرائيلية بان الجيش اللبناني لا يقوم بالمهامِّ المطلوبة منه جنوبَ وشمال الليطاني
مصادر سياسية للجديد: الآلية تقضي بقيام الجيش اللبناني بتصوير وتوثيق المداهمات التي يقوم بها جنوب الليطاني لتقديمها للميكانيزم بالصوت والصورة وعرض خريطة لكل منطقة تم الانتهاء منها
الرئيس عون: الجيش اللبناني يقوم بدوره كاملا في منطقة جنوب الليطاني ولا صحة لما تشيعه إسرائيل وبعض الابواق المحلية عن عدم قيامه بالمهام الموكولة اليه
محليات
الجيش
اللبناني
بدوره
كاملا
منطقة
الليطاني
تشيعه
إسرائيل
الابواق
المحلية
قيامه
بالمهام
الموكولة
حزب الله يقلص "صلاحيات" وفيق صفا (المدن)
"مواد سامة" .. نستله تسحب كميات من حليب الأطفال
09:40
مراسل الجديد: قصف مدفعي اسرائيلي متقطع يستهدف أطراف العزية لجهة كفركلا
09:40
مراسل الجديد: قصف مدفعي اسرائيلي متقطع يستهدف أطراف العزية لجهة كفركلا
08:59
مسيرة اسرائيلية تحلق في أجواء الضاحية الجنوبية
08:59
مسيرة اسرائيلية تحلق في أجواء الضاحية الجنوبية
08:22
وزارة الصحة: شهيد وجريح جراء الغارة على جويا
08:22
وزارة الصحة: شهيد وجريح جراء الغارة على جويا
عربي و دولي
10:05
"أ ف ب": قتيلان و30 جريحاً خلال اشتباكات جنوب إيران
عربي و دولي
09:59
ترامب: سنهبّ لمساعدة حلف شمال الأطلسي دائما حتى لو لم يقف إلى جانبنا
عربي و دولي
09:59
ترامب: أشك أن يهبّ حلف شمال الأطلسي لمساعدتنا في حال كنا نحتاجه فعلا
مراسل الجديد: قصف مدفعي اسرائيلي متقطع يستهدف أطراف العزية لجهة كفركلا
09:40
مسيرة اسرائيلية تحلق في أجواء الضاحية الجنوبية
08:59
وزارة الصحة: شهيد وجريح جراء الغارة على جويا
08:22
عن المزاعم الاسرائيلية ودور الجيش اللبناني.. الرئيس عون يُعلّق
08:15
مراسل الجديد: إطلاق نار تحذيري في منطقة ضهر المغر في محيط المبنى المنهار في طرابلس
08:08
بصاروخين وعن قرب.. سيارة تشتعل جراء غارة! (فيديو)
07:59
2025-10-24
البلوك 9 فارغ.. أين غاز لبنان؟
2025-09-10
حاولت الإنتحار.. وانقذها في الثانية الأخيرة
2025-09-06
إطلالة مبهجة لـ أنغام تشعل تفاعل المتابعين
14:21
مخيّم سوري تحت حماية "حزب الله"
2025-11-04
بعد الجدل حول الزفاف داخل مغارة جعيتا.. بيان لوزارة السياحة
2025-12-31
بعد توقيف عريمط.. مراسلة الجديد تكشف التفاصيل
محليات
00:15
حزب الله يقلص "صلاحيات" وفيق صفا (المدن)
محليات
00:15
حزب الله يقلص "صلاحيات" وفيق صفا (المدن)
عربي و دولي
01:28
بورقة الديون البغيضة.. دمشق تقلب الطاولة على موسكو وطهران (المدن)
عربي و دولي
01:28
بورقة الديون البغيضة.. دمشق تقلب الطاولة على موسكو وطهران (المدن)
عربي و دولي
17:18
بيان أميركي -سوري- اسرائيلي.. هذا ما اتفق عليه!
عربي و دولي
17:18
بيان أميركي -سوري- اسرائيلي.. هذا ما اتفق عليه!
محليات
07:22
النائب حسن فضل الله رداً على رجي: عنصر ميليشياوي!
محليات
07:22
النائب حسن فضل الله رداً على رجي: عنصر ميليشياوي!
محليات
07:03
"الجيش قادر على مواجهة حزب الله عسكرياً".. مواقف جديدة لـ رجي!
محليات
07:03
"الجيش قادر على مواجهة حزب الله عسكرياً".. مواقف جديدة لـ رجي!
خاص الجديد
12:21
الجيش اللبناني يفكك منشأة لـ"حزب الله" (صور)
خاص الجديد
12:21
الجيش اللبناني يفكك منشأة لـ"حزب الله" (صور)
