بدءًا من الغد.. أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف وثلوج

2026-01-08 | 08:14
بدءًا من الغد.. أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف وثلوج
بدءًا من الغد.. أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف وثلوج

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما إجمالا مع انخفاض ملحوظ وحاد بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية ، ترتفع نسبة الرطوبة ويتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات فتسوء معه الرؤية، تهطل أمطار تكون غزيرة أحيانًا مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تشتد لتصل الى 80 كم/س شمالا، فيرتفع معها موج البحر لحدود ال 3 أمتار، تتساقط حبات البرد وتتشكل السيول على الطرق، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر نهارا ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لحدود ال 1500 متر، ثم تنحسر الأمطار والثلوج تدريجا خلال الليل.

الحالة العامة:
طقس مستقر ودافىء نسبيا مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط  حتى ليل  اليوم الخميس، حيث تتأثر المنطقة تدريجا بمنخفض جوي سريع مصدره اليونان مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا، مما يؤدي الى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وطقس ماطر بغزارة ، رياح ناشطة، عواصف رعدية وثلوج على المرتفعات، ويستمر حتى فجر السبت حيث ينحسر ويستقر الطقس نسبيا، تعود التقلبات والأمطار المتفرقة مساء السبت مع انفراجات يوم الأحد، ومن المتوقع أن يتأثر لبنان مجددا ظهر يوم الاثنين بمنخفض جوي آخر مصدره دول البلقان مصحوب بكتل هوائية أشد برودة يؤدي الى طقس ماطر بغزارة مع رياح ناشطة وعواصف رعدية وثلوج تلامس على اراتفاع 1200 متر، ويستمر حتى مساء الأربعاء المقبل.    

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس:  
غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع استمرار درجات االحرارة بالإرتفاع والتي تصبح فوق معدلاتها الموسمية بحدود ال4 درجات بخاصة على الساحل، ترتفع نسبة الرطوبة ليلا ويتحول الطقس الى غائم، تشتد سرعة الرياح مع إقتراب المنخفض الجوي فتصل سرعتها لحدود ال 75 كم/س شمال البلاد ويرتفع معها موج البحر، تهطل أمطار متفرقة ليل الخميس/الجمعة وتشتد غزارتها فجرا، تكون مترافقة بعواصف رعدية وثلوج على ارتفاع 2000 متر.

الجمعة:  
غائم إجمالا مع انخفاض ملحوظ وحاد بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية ، ترتفع نسبة الرطوبة ويتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات فتسوء معه الرؤية، تهطل أمطار تكون غزيرة أحيانا مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تشتد لتصل الى 80 كم/س شمالا،  فيرتفع معها موج البحر لحدود ال 3 أمتار، تتساقط حبات البرد وتتشكل السيول على الطرق، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر نهارا ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لحدود ال 1500 متر، ثم تنحسر الأمطار والثلوج تدريجا خلال الليل.

السبت:  
غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات ، يتحول تدريجا اعتبارا من المساء إلى غائم، تهطل أمطار متفرقة أحيانا مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة وتتساقط الثلوج بدءا من ارتفاع 1500 متر.

الأحد:  
غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي طفيف بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تنشط الرياح أحيانا وتهطل أمطار خفيفة متفرقة أحيانا مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1700 متر، مع حدوث انفراجات.
 
بدءًا من الغد.. أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف وثلوج

محليات

لبنان

الأؤصاد الجوية

أمطار

عواصف

