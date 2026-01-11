هزة أرضية تثير قلق اللبنانيين ليلًا.. إليكم التفاصيل



شعر عدد من السكان في مختلف المناطق ، قرابة الساعة 11:50 من ليل أمس، بهزة أرضية استمرت لعدة ثوانٍ، ما أثار من القلق في صفوف المواطنين.



