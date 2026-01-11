تحرك فرنسي سعودي تجاه لبنان.. دعم الجيش ومرحلة ما بعد اليونيفيل (الأنباء الإلكترونية)

يزور الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان الأسبوع المقبل، على أن يفتتح الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان جدول الزيارات المرتقبة آتياً الى ، بعد الترحيب الرئاسي الفرنسي بالخطوات الصادرة عن السلطات والتي تهدف إلى حصر السلاح على حدّ تعبير ، الذي كشف عن قرب عقد مؤتمرٍ دولي في لدعم الجيش.

ووفق معلومات "الأنباء الإلكترونية"، فإنّ موعداً مبدئياً حدد للمؤتمر إذ من المتوقع عقده في أواخر شهر شباط أو في الأيام الأولى من شهر آذار كحد أقصى، في إطار تثبيت الدعم الفرنسي للمؤسسة العسكرية ولبنان على حد سواء.

في الإطار، أفادت المعلومات بأن لودريان الذي يصل إلى بيروت الأربعاء المُقبل سيطلق ورشة عمل مع سفراء الدول المعنية بالملف اللبناني للتحضير لمؤتمر الدعم، كما سيبحث مع المسؤولين مرحلة ما بعد "اليونيفيل" ورغبة بأن تكون لها قوات في .

إلى ذلك، تداولت معلومات حول عزوف لودريان عن المشاركة في الاجتماعات المرتقبة للجنة الميكانيزم، خصوصًا بعد غياب الحضور الفرنسي في الاجتماع الأخير، إذ سيتم تعيين مدني لحضورها على أن تقتصر المشاركة على ترتيبات تقنية لا سياسية في الآليات التنفيذية المقبلة للجنة.