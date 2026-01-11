الأخبار
محليات

تحرك فرنسي سعودي تجاه لبنان.. دعم الجيش ومرحلة ما بعد اليونيفيل (الأنباء الإلكترونية)

2026-01-11 | 00:35
تحرك فرنسي سعودي تجاه لبنان.. دعم الجيش ومرحلة ما بعد اليونيفيل (الأنباء الإلكترونية)
تحرك فرنسي سعودي تجاه لبنان.. دعم الجيش ومرحلة ما بعد اليونيفيل (الأنباء الإلكترونية)

كتبت صحيفة الأنباء الإلكترونية:

يزور الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان لبنان الأسبوع المقبل، على أن يفتتح الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان جدول الزيارات المرتقبة آتياً الى بيروت، بعد الترحيب الرئاسي الفرنسي بالخطوات الصادرة عن السلطات اللبنانية والتي تهدف إلى حصر السلاح على حدّ تعبير الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الذي كشف عن قرب عقد مؤتمرٍ دولي في باريس لدعم الجيش.

ووفق معلومات "الأنباء الإلكترونية"، فإنّ موعداً مبدئياً حدد للمؤتمر إذ من المتوقع عقده في أواخر شهر شباط أو في الأيام الأولى من شهر آذار كحد أقصى، في إطار تثبيت الدعم الفرنسي للمؤسسة العسكرية ولبنان على حد سواء.

في الإطار، أفادت المعلومات بأن لودريان الذي يصل إلى بيروت الأربعاء المُقبل سيطلق ورشة عمل مع سفراء الدول المعنية بالملف اللبناني للتحضير لمؤتمر الدعم، كما سيبحث مع المسؤولين مرحلة ما بعد "اليونيفيل" ورغبة فرنسا بأن تكون لها قوات في جنوب لبنان.

إلى ذلك، تداولت معلومات حول عزوف لودريان عن المشاركة في الاجتماعات المرتقبة للجنة الميكانيزم، خصوصًا بعد غياب الحضور الفرنسي في الاجتماع الأخير، إذ سيتم تعيين مدني لحضورها على أن تقتصر المشاركة الفرنسية على ترتيبات تقنية لا سياسية في الآليات التنفيذية المقبلة للجنة.

تحرك فرنسي سعودي تجاه لبنان.. دعم الجيش ومرحلة ما بعد اليونيفيل (الأنباء الإلكترونية)

محليات

لبنان

فرنسا

لودريان

السعودية

دعم الجيش

عون: أنا قلت أُبعد شبح الحرب ولم ينته
14:09
وزارة الصحة: شهيد في الغارة التي استهدفت سيارة في بنت جبيل
14:06
الرئيس عون: الرئيس نواف سلام هو شريك وليس خصماً وعلاقتي به اكثر من ممتازة
14:04
الرئيس عون: علاقتي مع الرئيس بري اكثر من ممتازة هناك نقاش وتحاور للوصول الى حلول مشتركة.
14:04
عون عن وجود ضباط لنظام الأسد: نحن على اتصال وتنسيق مع الدولة السورية ولا وجود لهكذا عناصر
13:56
عون: السلاح انتفى دوره وإذا كان هذا السلاح برأي البعض قادر على ردع إسرائيل وتحقيق الانسحاب فأنا معه
13:52
